Місяцехід наблизиться до об'єкта тільки через два-три земних місяці.

Китайський місяцехід сфотографував невідомий об'єкт на поверхні супутника Землі. Місячний об'єкт нагадує хатину.

Про це повідомляє Space.

Відзначається, що знімок зробили в листопаді, коли китайський місяцехід Yutu2 працював біля кратера Фон Карман. Вчені направили апарат до містичного об'єкту. Правда, Yutu2 треба ще близько двох-трьох земних місяців, щоб дістатися до "хатини" на Місяці.

На думку вчених, дивний об'єкт може бути лише величезним каменем. Точно сказати, що це, дослідники зможуть тільки після того, як розглянуть місячний об'єкт ближче.

Як раніше повідомляв УНІАН, американське космічне агентство NASA разом з компанією SpaceX у середу, 24 листопада, запустять у космос ракету Falcon 9 з космічним апаратом Double Asteroid Redirection Test.

Мета цієї місії полягає в тест-драйві планетарної захисної системи, яка могла б перешкодити попаданню потенційно небезпечних астероїдів в Землю, щоб ми не пішли по шляху динозаврів. Це буде першою спробою людства вплинути на "гравітаційний танець" Сонячної системи. Вона повинна дати перші реальні дані про те, що потрібно, щоб відхилити від Землі астероїд, який може привести до Армагеддону

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Автор: Анастасія Горбачова