У майбутньому такі міні-очі можна буде використовувати для наукових цілей.

Німецьким науковцям вдалося виростити в лабораторії органоїд мозку із зародками очей, які реагують на світло.

Результати роботи описані в науковому журналі Cell Stem Сell, пише N+1.

Органоїди - це мініатюрні моделі органів, вирощувані науковцями in vitro, тобто поза живим організмом. Церебральні органели вирощують з плюрипотентних стовбурових клітин в середовищі, що імітує природне оточення мозку, який розвивається. Мозковий органоїд виходить розміром з горошину.

Ембріологи з Університетської клініки Дюссельдорфа змогли виростити не лише модель людського мозку, але й очні міхури, тобто зачатки очей. Ті почали розвиватися самі собою з 30 дня й остаточно оформилися через два місяці.

Читайте такожУ США вчені створили "органоіда-кіборга" із стовбурових клітин (відео)Окрім того, в отриманих очних міхурах виявилися клітини епітелію рогівки та пігментний епітелій сітківки, а ще вони генерували нервовий імпульс.

Клітини цих очних міхурів реагували на світло за допомогою електричної активності: чим більше світла, тим більший відгук.

Такі вирощені міхури можуть допомогти, наприклад, у вивченні спадкових захворювань очей або в тестуванні ліків. Однак для цього науковцям доведеться придумати, як продовжити життя органоїдам.

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Автор: Катерина Комолова