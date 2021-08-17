Дитина декілька днів пробула у лікарні, проте врятувати її так і не змогли.

У США для місцевої родини купання в озері закінчилося трагедією. 7-річний хлопчик помер від небезпечної амеби, яка у буквальному сенсі з'їла його мозок. Дитина декілька днів боролася за життя, але лікарі були безсилими.

Про це повідомило американське видання q13fox.

Так, 7-річний хлопчик покупався в озері у місті Техейма, штату Каліфорнія. 30 червня, після відпочинку на водоймищі, дитину госпіталізували. Маленький американець знаходився на апараті життєзабезпечення, бо в нього був тяжкий набряк мозку. 7 серпня хлопчика не стало.

Дитина померла через рідкісну та небезпечну амебу, яку вона "підхопила" в озері. Ця істота, потрапляючи до мозку людини, у буквальному сенсі його пожирає. За думкою лікарів, амеба попала хлопчику до носа, після чого вона дібралася до його найголовнішого органу усього тіла.

Рідна тітка хлопчика відкрила сайт для збору коштів для його лікування, там же потім збирали гроші на поховання дитини. Вона розповіла про трагічний інцидент американським ЗМІ, а батьки дитини спілкуватися з пресою не хочуть. Проте вони не приховують смерть свого сина та хочуть, аби про амебу дізналося якомога більше людей.

Читайте такожВперше за 27 років: у Кот-д’Івуарі виявили лихоманку Ебола"Пожираюча мозок" амеба доволі рідко стає причиною смерті людей. У Каліфорнії з 1971 року від цієї істоти загинули лише 10 осіб.

У Центрі з контролю та профілактики захворювань США повідомили, що паразит, якого називають Naegleria fowleri, потрапляє в організм людей через заражену воду. Найчастіше таке відбувається, коли відпочивальники пірнають та плавають у теплих прісноводних водоймищах, таких як річки та озера.

Також небезпечна амеба може бути у басейнах, у яких не хлорують воду. Паразит швидко потрапляє з носа до мозку людини, майже одразу починається набряк.

Спочатку люди, які "зловили" небезпечну амебу, яка їсть мозок, відчувають сильний головний біль, нудоту, блювання та лихоманку. Після цього можуть виникати судоми шиї, галюцинації. Людина, в організмі якої є така амеба, починає погано мислити, вона губиться у просторі та не розуміє, що з нею коїться.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у США зафіксували рекорд захворюваності на COVID-19 серед дітей.

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Автор: Поліна Кузенко