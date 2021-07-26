Дослідники поставили під сумнів припущення про те, що мікроорганізми населяють всі середовища нашої планети.

Науковці виявили місце на Землі, де не побачили жодного живого організму. Таке відкриття може стати у пригоді під час пошуків життя на Марсі.

Аномалію зафіксували на льодовику Шеклтона в Антарктиді, пише IFLScience.

Різні мікроорганізми живуть майже повсюдно: від дна океану до вершини найвищої гори. У тілі людини їх трильйони, і вони можуть вижити навіть у холодній космічній порожнечі. Однак команда американських екологів-мікробіологів знайшла місце, де відсутнє будь-яке мікробне життя.

"Життєздатні мікроби були виявлені навіть у найбільш несприятливих умовах навколишнього середовища, і поширена думка, що всі середовища на Землі мають містити мікроорганізми. Це припущення, швидше за все, неправильне", - йдеться в опублікованих результатах дослідження.

На льодовику Шеклтона унікальне поєднання холоду, сухості та солоності створює одне з найменш гостинних середовищ на планеті. Науковці проаналізували понад 200 зразків ґрунту з цієї місцевості в пошуках доказів мікроскопічного життя. Переважна більшість зразків справді містили деяку кількість розпізнаваного ДНК мікроорганізмів, проте приблизно у 20% дослідники не змогли виявити нічого.

Читайте такожНа Марсі знайшли воду"Ми не стверджуємо, що ми виявили "безжиттєві" або "стерильні" землі, як і те, що визначили поріг низької температури, придатної для життя. Однак наша нездатність виявити мікроби або мікробну активність в певних зразках ґрунту може говорити про те, що ця земля демонструє межу мікробної активності та виживання, обумовлену холодними, сухими та солоними умовами навколишнього середовища", - кажуть науковці.

Дослідники також співвіднесли результати пошуків мікроорганізмів на Землі із перспективами пошуків позаземного життя, зокрема, на Марсі.

"Комбінація умов, виявлених у поверхневих ґрунтах льодовика Шеклтона, ... аналогічна умовам на поверхні Марса. Враховуючи, що марсіанські землі набагато старші, перебувають в аналогічних або навіть більш суворих умовах і містять ще вищі концентрації тих же солей, ... наші результати показують, що пошук активного життя в поверхневих шарах ґрунту на Марсі навряд чи дасть позитивні результати",- наголошується в дослідженні.

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Автор: Катерина Комолова