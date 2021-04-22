Дослідники випробували перший прилад для видобутку кисню на іншій планеті.

Марсоходу Perseverance ("Персеверанс") вперше вдалося перетворити частинку багатої вуглекислим газом атмосфери Червоної планети на кисень.

Як розповіли у прес-центрі NASA, на борту Perseverance розташовано невеликий експериментальний прилад, "розміром з тостер", під назвою Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Саме він виконав це завдання.

Читайте такожЯпонський мільярдер подарує 8 квитків на політ до Місяця ракетою Ілона Маска - названо головні критерії відбору (відео)Випробування відбулося 20 квітня, після семимісячної подорожі апарату з Землі, у 60-й марсіанський день з моменту прильоту місії на Марс 18 лютого.

Атмосфера Марса на 96% складається з вуглекислого газу. MOXIE відокремлює атоми кисню від молекул вуглекислого газу, які складаються з одного атома вуглецю і двох атомів кисню. При цьому в атмосферу планети викидається залишковий продукт - окис вуглецю (чадний газ). Для такого перетворення, однак, потрібні високі температури - близько 800 градусів за Цельсієм.

У цьому першому експерименті MOXIE вдалося видобути близько 5 г кисню, що може забезпечити приблизно 10 хвилин дихання для астронавта. Зараз прилад може виробляти до 10 г кисню на годину.

Читайте такожМарсохід Curiosity зробив селфі на тлі інопланетного пагорба (фото)Фахівці сподіваються, що в майбутньому ця технологія допоможе відкрити шлях до того, аби "наукова фантастика стала науковим фактом", а видобуток і зберігання кисню на Марсі для ракет, які могли б підіймати астронавтів з поверхні планети, стали реальністю. Крім того, подібні технології колись зможуть забезпечувати й самих астронавтів придатним для дихання повітрям.

У NASA результати успішного експерименту назвали "багатообіцяючими". Очікується, що MOXIE витягне кисень ще щонайменше дев'ять разів упродовж марсіанського року, рівного приблизно двом рокам на Землі.

Що ще цікавого відбувається на Марсі

Раніше на Червоній планеті успішно злетів перший в історії позаземний дрон-вертоліт Ingenuity ("Індженьюіті").

Його доставили на Марс разом з новим ровером Perseverance в лютому 2021 року. Завдяки Ingenuity інженери підтвердили, що безпілотник справді може літати в розрідженій атмосфері Марса.

Також вчені опублікували перші дані про погоду на Марсі, відомості про яку були отримані завдяки метеорологічній системі Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA).

Дані показали, що коли система почала запис, температура була близько -20 градусів Цельсія на поверхні, і ця температура впала до -25,6 градусів упродовж 30 хвилин.

Очікується, що протягом наступного року MEDA надасть цінну інформацію про температурні цикли, теплові потоки, пилові цикли та про те, як частинки пилу взаємодіють зі світлом, що зрештою впливає як на температуру, так і на погоду.

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Переклад: Катерина Комолова