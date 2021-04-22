Марсоходу Perseverance ("Персеверанс") вперше вдалося перетворити частинку багатої вуглекислим газом атмосфери Червоної планети на кисень.
Як розповіли у прес-центрі NASA, на борту Perseverance розташовано невеликий експериментальний прилад, "розміром з тостер", під назвою Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Саме він виконав це завдання.
Читайте такожЯпонський мільярдер подарує 8 квитків на політ до Місяця ракетою Ілона Маска - названо головні критерії відбору (відео)Випробування відбулося 20 квітня, після семимісячної подорожі апарату з Землі, у 60-й марсіанський день з моменту прильоту місії на Марс 18 лютого.
Атмосфера Марса на 96% складається з вуглекислого газу. MOXIE відокремлює атоми кисню від молекул вуглекислого газу, які складаються з одного атома вуглецю і двох атомів кисню. При цьому в атмосферу планети викидається залишковий продукт - окис вуглецю (чадний газ). Для такого перетворення, однак, потрібні високі температури - близько 800 градусів за Цельсієм.
У цьому першому експерименті MOXIE вдалося видобути близько 5 г кисню, що може забезпечити приблизно 10 хвилин дихання для астронавта. Зараз прилад може виробляти до 10 г кисню на годину.
Читайте такожМарсохід Curiosity зробив селфі на тлі інопланетного пагорба (фото)Фахівці сподіваються, що в майбутньому ця технологія допоможе відкрити шлях до того, аби "наукова фантастика стала науковим фактом", а видобуток і зберігання кисню на Марсі для ракет, які могли б підіймати астронавтів з поверхні планети, стали реальністю. Крім того, подібні технології колись зможуть забезпечувати й самих астронавтів придатним для дихання повітрям.
У NASA результати успішного експерименту назвали "багатообіцяючими". Очікується, що MOXIE витягне кисень ще щонайменше дев'ять разів упродовж марсіанського року, рівного приблизно двом рокам на Землі.
Що ще цікавого відбувається на Марсі
- Раніше на Червоній планеті успішно злетів перший в історії позаземний дрон-вертоліт Ingenuity ("Індженьюіті").
- Його доставили на Марс разом з новим ровером Perseverance в лютому 2021 року. Завдяки Ingenuity інженери підтвердили, що безпілотник справді може літати в розрідженій атмосфері Марса.
- Також вчені опублікували перші дані про погоду на Марсі, відомості про яку були отримані завдяки метеорологічній системі Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA).
- Дані показали, що коли система почала запис, температура була близько -20 градусів Цельсія на поверхні, і ця температура впала до -25,6 градусів упродовж 30 хвилин.
- Очікується, що протягом наступного року MEDA надасть цінну інформацію про температурні цикли, теплові потоки, пилові цикли та про те, як частинки пилу взаємодіють зі світлом, що зрештою впливає як на температуру, так і на погоду.
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