Вони вийшли з континенту, щоб заселити інші частини світу.

Сучасні люди еволюціонували в Африці між 200-3000 тис. років тому і мігрували з континенту в кілька етапів, щоб заселити спочатку Азію, а потім Європу.

Нове дослідження пролило світло на те, як це відбувалося. Так, перші люди мігрували з Африки 84 тис. років тому, щоб заселити інші частини світу, слідуючи річковим маршрутом через Йорданію, а не через Червоне море, як вважалося раніше, пише Sky News.

Вчені з Університету Саутгемптона і Університету Шаньтоу в Китаї провели дослідження в рифтовій долині Йорданії, де виявили ручні інструменти, що збереглися у відкладеннях нині висохлих річок. Використовуючи методи люмінесцентного датування, вони простежили їх вік - це приблизно 84 тис. років.

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Раніше вважалося, що коли рівень моря був низьким, древні люди подорожували від Африканського Рогу до Південно-Західної Аравії через Червоне море. Але відкриття цих інструментів підтверджує іншу теорію про те, що вони обрали сухопутний шлях на північ до Йорданії.

Їхні подорожі проходили по "добре зрошуваних коридорах" річкових каналів, які з тих пір висохли і перетворилися на пустелю, йдеться в дослідженні.

Професор геоморфології в університеті Саутгемптона Пол Карлінг зазначив: "Ці дані є ключовою частиною головоломки, яка показує, що люди мігрували по північному маршруту, використовуючи невеликі водно-болотні угіддя в якості баз, одночасно полюючи на численних диких тварин на луках".

Інші відкриття про стародавніх людей

Гауковці час від часу роблять дивовижні відкриття. Так, вчені з'ясували, що стародавні люди готували борошно задовго до появи землеробства і свідчать про це залишки вівса в ступі, якій 32 тис. років.

А ще вчені встановили, що стародавні люди могли використовувати вугілля для задоволення потреб металургійної промисловості.

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