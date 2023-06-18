Вчені змогли визначити участь ДНК неандертальця в розвитку людини, метаболізмі та імунній системі.

Якщо ви коли-небудь скаржилися на "погану імунну систему", у цьому можуть бути винні наші неандертальські предки, точніше - їхня ДНК. У геномі сучасної людини ДНК неандертальця становить до 4 відсотків, але раніше точний вплив цієї молекули залишався здебільшого невідомим.

Група дослідників із США з'ясувала, як ці стародавні гени впливають на сучасних людей, узагальнивши свої результати в статті, опублікованій в журналі eLife, пише Newsweek. Зокрема, вчені змогли точно визначити участь ДНК неандертальця в розвитку людини, метаболізмі та імунній системі.

"Загальний вплив алелів (генів, - УНІАН) неандертальця на метаболізм/імунну систему є складним", - розповів Newsweek співавтор дослідження і професор комп'ютерних наук, генетики та обчислювальної медицини Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Шрірам Санкарараман.

"У нашому дослідженні ми змогли точно визначити вплив конкретних інтрогресованих [варіантів генів] неандертальців. Наприклад, ми змогли знайти випадки інтрогресії [варіанти генів], які впливають на функцію генів, які, як відомо, важливі для імунної функції", - додав Санкарараман.

Одним із найяскравіших прикладів цього був генетичний варіант, що впливає на структуру важливого рецептора на поверхні білих кров'яних клітин (лейкоцитів). Цей рецептор бере участь у процесі фагоцитозу, коли лейкоцити поглинають бактерії, паразитів та інфіковані клітини. Таким чином, неандертальський різновид цього гена, імовірно, порушив би здатність наших клітин позбавлятися від інфекцій, роблячи нас більш схильними до захворювань.

Встановлено, що інший варіант неандертальця порушує ключовий компонент виробництва клітинної енергії. Це ґрунтується на попередніх дослідженнях, які повідомляли, що ДНК неандертальця може бути важливим фактором сприйнятливості до COVID-19. Однак наявність неандертальської ДНК не обов'язково погана.

"Низка досліджень показала, що ДНК неандертальця може мати сприятливий вплив. Найбільш яскравим прикладом є область гена BNC2, пов'язана з кольором шкіри та волосся, де більше половини сучасних європейців несуть ДНК неандертальця, імовірно, через адаптивні переваги, надані цією інтрогресованою ДНК", - сказав Санкарараман.

"Є кілька інших областей в геномі, у яких ми бачимо цю картину, включаючи області, які, як відомо, важливі для імунної функції. Однак більша частина інтрогресованої ДНК неандертальців, мабуть, була шкідливою", - додав Санкарараман.

Як результат, неандертальська ДНК була значною мірою відібрана під час еволюції нашого виду.

"За всіма ознаками, які ми досліджували, існує послідовний зразок ДНК неандертальця, який вносить менший внесок у ці риси, ніж очікувалося, і це зразок, якого ми очікуємо, якщо ця ДНК шкідлива й поступово видаляється з сучасної людської популяції", - сказав Санкарараман.

Вважається, що сучасні люди і неандертальці існували пліч-о-пліч тисячі років, приблизно 40 тисяч років тому. За цей час вони схрещувалися, що, як вважається, допомогло первісним людям адаптуватися до нового середовища. Однак відтоді їхня селективна перевага, здається, значно зменшилася.

"Наш вид розвивався в міру того, як він переміщався в нове середовище, набуваючи ДНК в результаті схрещування. Ця ДНК, у свою чергу, має набір рис, які ми бачимо сьогодні", - сказав Санкарараман.

"Зростаюча доступність великих наборів даних, які пов'язують генетику зі здоров'ям і наслідками хвороб в поєднанні з древніми геномами, дозволить нам отримати нове уявлення про те, як еволюціонував наш вид", - зазначає вчений.

Новини науки - неандертальці

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені з'ясували, що всі люди на Землі мають частинку неандертальця в своєму ДНК. Хоча до цього вважалося, що вони не мають генетичного зв'язку з вимерлим видом доісторичних людей. Перші докази того, що наші предки спаровувалися з неандертальцями, з'явилися в 2010 році.

Також вчені з'ясували можливу причину вимирання неандертальців. Раніше вважалося, що причиною тому могла послужити боротьба з гомо сапієнс. Але можливо, все було навпаки - неандертальці вимерли не через ворожнечу й суперництво з сучасною людиною, а через те, що схрещувалися з ними.

Вас також можуть зацікавити новини: