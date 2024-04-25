Досі вважалося, що його поховали на території Академії у Афінах.

Науковець Граціано Раноккья з Пізанського університету визначив, де поховано Платона. Це йому вдалося зробити, кли він розшифрував стародавні папіруси.

Ці папіруси знайшли 300 років тому на розкішній віллі біля Неаполя, де вони століттями лежали під товстим шаром вулканічного попелу після виверження Везувію. Стародавні записи вказують, що Платона поховали в Академії поруч із "Храмом муз" в Афінах. Це стало зрозуміло завдяки новій інтерпретації змісту папірусів, пише Бі-бі-сі.

"Текст радикально змінився, і відкрив низку нових фактів про тогочасних філософів. Серед найважливіших новин те, що Платон був похований у саду Академії в Афінах, поруч із так званим Мусейоном. Досі вважалося, що його поховали на території Академії", - прокоментував Раноккьї.

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Розшифровувати папіруси вченим допомагає штучний інтелект. Команда вчених під керівництвом Раноккьї змогла прочитати 1000 слів - близько 30% тексту і сподівається повністю розшифрувати стародавній документ за два роки.

Хто такий Платон

Платон помер приблизно в 347 року до н. е. Він є одним із найвидатніших грецьких філософів. Його вчителем був Сократ, а учнем Арістотель і разом вони створили основи західної філософії та науки.

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