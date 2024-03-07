Знайдена частина вапнякової статуї є "відсутньою верхньою частиною" статуї Рамзеса II, яку знайшли у 1930-х роках.

Міжнародна група археологів під час розкопок у Міньї знайшла верхню частину гігантської статуї найавторитетнішого фараона Рамзеса II.

Про це повідомило Міністерство туризму і старожитностей Єгипту. Там уточнили, що верхню частину великої статуї Рамзеса II археологи виявили під час розкопок стародавнього міста Гермополіс неподалік від сучасного міста Аль-Ашмунін у Міньї. Це місто, відоме під назвою Хемену в період Древнього царства, було центральним населеним пунктом провінції і другим після Фів.

Генсекретар Вищої ради археології, доктор Мустафа Вазірі зазначив, що знайдена частина вапнякової статуї є "відсутньою верхньою частиною" статуї Рамзеса II, яку виявив у 1930-х роках німецький археолог Г. Редер.

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Очільник єгипетської частини групи археологів, доктор Басем Джихад уточнив, що цей фрагмент статуї має висоту близько 3,8 м. Він зображує Рамзеса II в подвійній короні з королівською коброю.

У верхній частині задньої колони є низка ієрогліфічних написів, що описують прославлені титули фараона.

За даними єгипетського міністерства, у поєднанні з нижньою частиною, знайденою раніше, скульптура може сягати близько 7 м у висоту.

Хто такий Рамзес II Великий

Рамзес II Великий жив у 1314-1224 роках до нашої ери і був фараоном 66 років. У нього був великий авторитет серед населення.

За час свого правління він завоював Палестину і Ліван, але програв битву з хеттами. Одружився з донькою хетського царя Хаттусілі III для скріплення мирної угоди. У нього було 160 дітей від різних жінок.

За той час, поки Рамзес II був фараоном, могутність Єгипту сягнула свого піку. Він побудував багато храмів і статуй.

Найбільшими нині вважаються чотири 20-метрові статуї сидячого Рамзеса II в Абу-Сімбелі на півдні країни. А мумія Рамзеса II, знайдена 1881 року, виставлена в скляній вітрині в Єгипетському музеї в Каїрі.

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