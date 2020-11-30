Алгоритм навчився досить точно передбачати, як саме згортаються білки, що, за словами вчених, відкриває великі можливості в розробці ліків.

Компанія з розробки штучного інтелекту DeepMind прославилася тим, що навчила машину віртуозно грати в ігри. Але тепер вона розв'язала серйозну наукову проблему, яка мучить вчених вже півстоліття.

Як пише The Guardian, нова програма компанії має назву AlphaFold. За допомогою неї розробники й дослідники в лабораторії змогли точно передбачити, як будуть згортатися білки. Це надзвичайно складний процес, який критично важливий для розуміння біологічного механізму самого життя.

Читайте такожШтучний інтелект навчили передбачати самотність літніх людейНезалежні вчені стверджують, що цей прорив штучного інтелекту дозволить вченим розділити на частини механізми певних хвороб. Таким чином, з'являться нові можливості для розробки ліків, більш поживних врожаїв і "зелених ензимів", які будуть розчиняти пластикове забруднення.

У компанії DeepMind кажуть, що вже почали працювати з низкою наукових груп. І спочатку вони будуть зосереджені на дослідженні малярії, африканському трипаносомозі, лейшманіозах, а також паразитичних захворювань.

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Переклад: Лесь Димань