П'ять років тому в гробниці в Іспанії було знайдено скляну урну з вином.

У найстарішому у світі вині, нещодавно виявленому в римській гробниці в Іспанії, були виявлені кремовані кістки чоловіка, що проливає світло на похоронні ритуали першого століття в регіоні.

Раніше цього року археологи оголосили про виявлення дивної рідини всередині 2000-річної скляної урни андалузького походження, яка виявилася найстарішим вином із коли-небудь знайдених. Урна була знайдена 2019 року в римській гробниці в Кармоні, пише The Independent.

Тепер дослідники виявили, що кремовані кістки чоловіка були занурені в рідину в першому столітті нашої ери.

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Рідина, описана в журналі Journal of Archaeological Science, передує пляшці вина Speyer, знайденої 1867 року, яку датують четвертим століттям нашої ери.

"Спочатку ми були дуже здивовані тим, що рідина збереглася в одній із похоронних урн", - сказав муніципальний археолог Кармони Хуан Мануель Роман.

Щоб підтвердити, що рідина дійсно була вином, вчені провели низку хімічних аналізів для оцінки її pH, вмісту органічних речовин і солей. Потім вони порівняли виявлені в ній хімічні речовини з сучасними винами Монтілья-Морилес, Херес і Санлукар.

Ключем до визначення того, що рідина дійсно була вином, стало відкриття хімічних речовин, званих поліфенолами, які присутні у всіх винах. Вчені виявили сім конкретних поліфенольних сполук, які також присутні у винах з Монтилья-Морилес, Херес і Санлукар.

Але визначення походження стародавнього вина було складним завданням, оскільки немає зразків того періоду, з якими можна було б порівняти рідину.

Тим часом, наявність кремованих кісток проливає більше світла на похоронні ритуали, поширені в іспанському регіоні в римську епоху.

Останки скелета були занурені у вино разом із золотою каблучкою. Те, що останки належали чоловікові, "не випадково", кажуть археологи.

Вони пояснили, що жінкам у Стародавньому Римі було заборонено пити вино, яке вважалося "чоловічим напоєм". Вміст попелу в урні відображає гендерний поділ римського суспільства в похоронних ритуалах.

Інша урна, знайдена в гробниці, містила останки жінки, але не містила жодної краплі вина. Натомість у ній містилися три бурштинові коштовності, флакон парфумів із запахом пачулі та залишки шовкових тканин.

Вино, парфуми, каблучки та інші елементи помістили в гробницю як похоронний звичай, що випливає з віри в те, що вони знадобляться померлому в його подорожі в потойбічне життя, кажуть дослідники.

Новини археології

Нещодавно під час розкопок стародавньої військової казарми в районі дельти Нілу було виявлено 3300-річний меч із вигравіруваним на ньому ім'ям єгипетського фараона Рамзеса II.

Правитель, також відомий як Рамзес Великий, правив понад 60 років у 13 столітті до нашої ери і керував великими військовими завоюваннями і монументальними будівельними проектами, а також знаходив час, щоб стати батьком понад 100 дітей.

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