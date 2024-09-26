Його вважають фараоном, який був при владі за часів біблійної Книги Вихід, у якій розповідається історія про ізраїльтян, які залишили Єгипет під керівництвом Мойсея після багатьох років рабства.

Нещодавно під час розкопок стародавньої військової казарми в районі дельти Нілу було виявлено 3300-річний меч із вигравіруваним на ньому іменем єгипетського фараона Рамзеса II.

Правитель, також відомий як Рамзес Великий, правив понад 60 років у 13 столітті до нашої ери і керував великими військовими завоюваннями і монументальними будівельними проєктами, а також знаходив час, щоб стати батьком понад 100 дітей, пише The Times of Israel.

Його також зазвичай вважають фараоном, який був при владі за часів біблійної Книги Вихід, у якій розповідається історія про ізраїльтян, які залишили Єгипет під керівництвом Мойсея після багатьох років рабства.

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Місце, розташоване в Телль-ель-Абкайні приблизно за 30 кілометрів на південь від Александрії, було частиною кільця військових форпостів, які захищали єгипетське Нове царство від лівійських і морських набігів.

Період Нового царства, зазвичай датований 16-м і 11-м століттями до н. е., був піком могутності і культурного впливу Стародавнього Єгипту. Значною мірою період процвітання і стабільності, Нове царство бачило, як єгипетська імперія поширилася на північ до Леванту (включно з тим, що зараз є Ізраїлем і Сирією), і на південь до Нубії, регіон, який тепер охоплює південний Єгипет і північний Судан.

Меч було виявлено в надзвичайно хорошому стані і, ймовірно, він був "маркером статусу і престижу", що належав "комусь відносно високого рангу", сказала єгиптолог Оксфордського університету Елізабет Фруд.

Фруд, яка не брала участі в дослідженні, назвала меч "дуже вражаючою і справді чудовою знахідкою".

Під час розкопок також було знайдено численні особисті речі, що належали солдатам, які перебували там, зокрема колекцію різьблених жуків-скарабеїв, кухонне начиння, ювелірні вироби та інструмент зі слонової кістки, який використовували для нанесення сурми як чоловіки, так і жінки в Давньому Єгипті для захисту очей від сонця та відлякування комах, а також в естетичних цілях.

Розкопані військові казарми складалися з кількох глиняних колиб, будівлі для зберігання зброї та спорядження і центральної зони для приготування їжі з кількома глиняними печами, всі вони були добре організовані, зазначається в єгипетській заяві. Залишки їжі, здебільшого кістки риб і тварин, були виявлені в декількох великих керамічних глечиках для зберігання.

Новини археології

Таємнича біла субстанція, розмазана по головах і шиях 3600-річних мумій у Китаї, виявилася найдавнішим сиром у світі.

Спочатку дослідники виявили загадковий матеріал, розмазаний по декількох муміях, похованих на кладовищі Сяохе в північно-західній частині Китаю в Таримській улоговині, близько двох десятиліть тому. Тепер тести ДНК показали, що таємнича липка субстанція була кефірним сиром.

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