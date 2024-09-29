За мільярди років наша планета пройшла великий шлях.

Наша планета Земля не завжди мала нинішній вигляд. Нове моделювання демонструє, наскільки сильно вона змінилася через рух тектонічних плит.

Як повідомляє видання Unilad, геологи намагаються зрозуміти процес які величезні рухи мали статися, щоб призвести до появи нинішніх континентів. Це складне завдання, оскільки всі свої 4,5 мільярда років Земля постійно змінюється.

Геологи показали, як багато вдалось дізнатись про зсув у тектоніці за 1,8 мільярда років. Можна тільки уявити, скільки інформації збиралось та було проведено робіт, щоб досить точно зобразити цілі континенти, які зміщуються по всьому світу за такий проміжок часу.

Відео дня

Відеомодель опублікували разом із дослідницькою статтею. Воно починається з відомих нам видів, перші ніж материки повертаються до Пангеї, яка була близько 200 мільйонів років тому, коли існував єдиний суперконтинент.

Також видно як при цьому маси суші рухаються по всій поверхні.

Для свого моделювання вчені використовували раніше опубліковані карти, а також інформацію, отриману під час відкриття тектонічних басейнів, вивержень вулканів і віку, очевидного з процесу горотворення.

Інші наукові відкриття

Науковці висунули нову теорію, згідно з якою, Місяць був захоплений під час близького зіткнення між нашою молодою планетою та подвійною системою — Місяцем та іншим скелястим об’єктом.

Вчені знайшли планету, схожу на Землю, на відстані 4000 світлових років від нас у галактиці Чумацький Шлях. Вона дає попередній погляд на можливу долю нашої планети через мільярди років у майбутньому, коли Сонце перетвориться на білого карлика, а Земля — на зруйновану та замерзлу.

Вас також можуть зацікавити новини: