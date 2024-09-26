На думку науковців, земляни можуть "переїхати" на планети-океани в районі орбіт Юпітера і Сатурна.

Вчені знайшли планету, схожу на Землю, на відстані 4000 світлових років від нас у галактиці Чумацький Шлях. Вона дає попередній погляд на можливу долю нашої планети через мільярди років у майбутньому, коли Сонце перетвориться на білого карлика, а Земля — на зруйновану та замерзлу.

Як пише phys.org, цю віддалену планету знайшли астрономи Каліфорнійського університету в Берклі після спостережень за допомогою 10-метрового телескопа Кека на Гаваях.

У майбутньому Сонце роздується як повітряна куля, поглинувши у процесі Меркурій та Венеру. Перетворення нашої зірки на червоного гіганта з втратою маси змусить інші планети мігрувати дещо далі. Коли зовнішні шари згорять і залишиться щільник білий карлик, то Земля, якщо вона переживе цей етап, опиниться на орбіті вдвічі більшій за сьогоднішню.

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"На даний момент у нас немає консенсусу щодо того, чи зможе Земля уникнути поглинання Сонцем, яке стане червоним гігантом через 6 мільярдів років. У будь-якому випадку планета Земля буде придатною для життя ще близько мільярда років, після чого океани Землі будуть випаровані парниковим ефектом — задовго до ризику бути проковтнутим червоним гігантом", — сказав керівник дослідження Кемінг Чжан, колишній докторант Каліфорнійського університету в Берклі, який тепер Ерік і Венді Шмідт AI в науці Докторант Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

Нововиявлена планетна система є одним із прикладів планети, яка вижила, хоча вона знаходиться далеко за межами населеної зони тьмяного білого карлика і навряд чи є притулком для життя. Однак, можливо, колись у нього були умови для життя, коли поряд була сонцеподібна зірка.

"Чи може життя вижити на Землі протягом цього періоду (червоного гіганта), невідомо. Але, безумовно, найважливіше те, що Землю не поглине Сонце, коли вона стане червоним гігантом. Ця система, яку знайшов Кемінг, є прикладом планети, схожої на Землю, яка спочатку перебувала на орбіті, схожій із Землею, — яка пережила фазу червоного гіганта своєї господарської зірки", — сказала Джессіка Лу, доцент і голова кафедри астрономії в Каліфорнійському університеті в Берклі.

Зазначена система включає зірку приблизно вдвічі меншу за Сонце, планету масою приблизно як Земля та дуже велику планету приблизно в 17 разів більшу за Юпітер - коричневий карлик. Останні - це невдалі зірки, маса яких трохи менша за ту, яка необхідна для запалювання термоядерного синтезу в ядрі.

Планета, схожа на Землю, знаходиться на відстані від 1 до 2 астрономічних одиниць від зірки, тобто приблизно вдвічі більше нашої відстані від Сонця.

"Початковий аналіз показав, що коричневий карлик знаходиться або на дуже широкій орбіті, як у Нептуна, або знаходиться в межах орбіти Меркурія. Планети-гіганти на дуже малих орбітах насправді досить поширені за межами Сонячної системи", — сказав Чжан, посилаючись на клас планети називають гарячими Юпітерами.

Він додав, що навіть якщо Земля буде поглинена під час фази червоного гіганта Сонця через мільярд або близько того років, людство може знайти притулок у зовнішній Сонячній системі. Кілька супутників Юпітера, такі як Європа, Каллісто і Ганімед, а також Енцелад навколо Сатурна, схоже, мають океани замерзлої води, які, ймовірно, розтануть, коли зовнішні шари червоного гіганта розширяться.

"Коли Сонце стане червоним гігантом, придатна для життя зона переміститься навколо орбіти Юпітера і Сатурна, і багато з цих супутників стануть планетами-океанами. Я думаю, що в такому випадку людство могло б мігрувати туди", - підсумував науковець.

Наукові відкриття у космосі

Нещодавно астрономи виявили найбільшу пару струменів з чорних дір, які коли-небудь бачили. Їхня довжина становить 23 мільйони світлових років, що дорівнює довжині 140 галактик Чумацького Шляху.

Зонд NASA знайшов на краю Сонячної системи приховані й несподівані об'єкти. Це може мати наслідки для вивчення процесу формування планет у нашій Сонячній системі.

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