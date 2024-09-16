Там є всі 6 хімічних елементів, необхідних для життя, а також, ймовірно, джерела енергії на морському дні.

Космічний апарат "Кассіні" вивчав Сатурн і його супутники протягом 13 років. У 2017 він врізався у планету, але до цього встиг зібрати та передати зразки крижаних частинок в одному із зовнішніх кілець Сатурна, які, на думку науковців прибули з Енцелада - супутника газового гіганта.

Як пише New Scientist, у цих зразках виявили ознаки різних органічних молекул, які необхідні для зародження життя. Таким чином на Енцеладі знаходиться більше складних органічних молекул, ніж вважалося раніше, а сам супутник є світом, де потенційно може існувати життя

Як відомо, під крижаною корою цього об'єкта міститься величезний океан з рідкої води. З нього вириваються струмені з льоду і пари, і є свідчення наявності джерел енергії на морському дні, які схожі на гідротермальні джерела в океанах Землі.

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Після аналізу крижаних частинок науковці підтвердили, що на Енцеладі є всі 6 хімічних елементів, необхідних для життя: вуглець, водень, азот, кисень, фосфор і сірка. Апарат "Кассіні" здійснив ближчий проліт повз супутник та зібрав крижані частинки з самих струменів. В результаті аналізу було виявлено докази існування широкого спектра хімічних груп, які є спільними для багатьох біологічних молекул. Вони включають складні ефіри, алкени, а також складні молекули, які містять азот і кисень.

Наразі дослідники не можуть точно визначити, з яких молекул походять ці хімічні групи, однак їхня присутність означає, що існує велика ймовірність присутності хімічних реакцій, які створюють будівельні блоки ДНК. Раніше їх не виявляли, оскільки крижані частинки зі струменів, містили менше води.

Це відкриття зміцнює ідею про те, що на Енцеладі можуть бути необхідні умови для створення життя або, що воно вже там існує.

Інопланетне життя

Нещодавно астрономи помітили дивну структуру на Марсі, яка може містити ознаки колишнього життя на Червоній планеті. Крім того, на Марсі знайшли воду в рідкому стані.

Водночас провідний астроном Адам Френк застеріг щодо обміну повідомленнями з інопланетянами та заявив, що він обережно ставиться до надсилання сигналів у космос через невідому природу потенційного інопланетного життя там.

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