Астрономи помітили дивну структуру на Марсі: це може бути ознакою життя на планеті

Ця структура є залишком стародавнього озера, що висохло мільярди років тому.

Нещодавно астрономи помітили дивний знак що випромінювався з поверхні Марса, коли вони оглядали інопланетний ландшафт в рамках нового дослідження. Структура, схожа на смайлик, яку можна побачити лише за певних умов, є залишком стародавнього озера, що висохло мільярди років тому – і може містити ознаки колишнього життя на Червоній планеті, пише Live Science.

Європейське космічне агентство (ЄКА) опублікувало зображення смайлика в Instagram 7 вересня. Усміхнену фігуру, що складається з кільця давніх покладів хлоридної солі з парою очей-кратерів, сфотографував орбітальний апарат ЄКА ExoMars Trace Gas Orbiter, який з 2016 року аналізує рівень метану та інших газів у розрідженій атмосфері Марса.

Зазвичай такі відкладення неможливо відрізнити від решти поверхні Марса. Але при спостереженні за допомогою інфрачервоних камер, подібних до тих, що встановлені на орбітальному апараті ExoMars, солі виглядають рожевими або фіолетовими.

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Фотографія була зроблена в рамках дослідження, опублікованого 3 серпня в журналі Scientific Data, в якому дослідники створили перший надійний каталог покладів хлоридної солі на Марсі, використовуючи зображення з орбітального апарату ExoMars Orbiter. Загалом команда виявила 965 різних покладів, розкиданих по всьому інопланетному світу, розміром від 1 000 до 10 000 футів (від 300 до 3 000 метрів) завширшки. Наразі незрозуміло, наскільки великим є виявлений "смайлик".

Ці поклади особливо важливі, оскільки вони "можуть забезпечити оптимальні умови для біологічної активності та збереження", що робить їх "першочерговою метою для астробіологічних досліджень", пишуть дослідники в статті.

Колись Марс був водним світом, з озерами, річками і мілководним океаном, подібним до земного. Але десь між 2 і 3 мільярдами років тому вода висохла після серйозних кліматичних змін. Ймовірно, це сталося через втрату магнітного поля Марса, що дозволило сонячному вітру поступово зішкребти більшу частину атмосфери планети і врешті-решт призвело до того, що більша частина рідкої води замерзла або випарувалася в космос.

Солоні відкладення залишилися після того, як остання вода зникла з озер Марса наприкінці "динамічного водного минулого" планети, пишуть дослідники. У деяких місцях залишки солей є єдиним доказом того, що там взагалі була вода, додали вони. Але ці відкладення також можуть мати велике значення для пошуку доказів давнього життя на Марсі.

Дослідники вважають, що коли марсіанські озера почали зменшуватися і зникати, вода, що залишилася, стала б дуже солоною, що дозволило б їй залишатися рідкою, незважаючи на низьку температуру.

Ці останні солоні калюжі "могли стати притулком" для мікробів-екстремофілів, які, можливо, пережили трансформацію Марса, внаслідок чого їхні рештки накопичувалися в цих відкладеннях, коли вода остаточно висихала, пишуть дослідники. Якщо це сталося, солі також могли діяти як консервант – потенційно зберігаючи докази цих вимерлих форм життя недоторканими протягом мільярдів років.

Нещодавні великі відкриття також натякають на те, що на Марсі зараз набагато більше води, ніж ми спочатку думали, що знову відродило надію знайти живих мікробних марсіан на Червоній планеті в майбутньому.

У червні астрономи оголосили про виявлення "щонайменше 150 000 тонн" водяного інею на вершинах деяких найвищих вулканів Марса. А в серпні вчені виявили, що під поверхнею Червоної планети може ховатися величезний прихований океан – з достатньою кількістю води, щоб покрити планету водою на 1 милю (1,6 км).

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