У ВООЗ побоюються, що 24 букв грецького алфавіту з часом не вистачить для позначення всіх варіантів.

Нові варіанти коронавірусу можуть бути названі на честь сузір'їв зоряного неба, в тому випадку, якщо для назв не буде вистачати букв грецького алфавіту.

Про це в інтерв'ю Telegraph розповіла Марія Ван Керкхове, експерт ВООЗ з COVID-19. За її словами, в організації вже шукають імена для нових мутацій коронавірусу, оскільки побоюються, що 24 букв грецького алфавіту з часом не вистачить для позначення всіх варіантів.

На сьогодні відомі 11 штамів коронавірусу. Чотири варіанти (включаючи дельта і бета) зараховані до таких що "викликають занепокоєння". Чотири варіанти (такі як ета і лямбда) зараховані до таких, що "викликають інтерес". Є також варіанти епсілон, зета і тета, які раніше вважалися "цікавими", але їх статус був знижений.

За мірою еволюції коронавірусу нових штамів може стати більше, ніж доступних букв. Ван Керкхове зазначила, що зараз використання сузір'їв для найменування нових штамів є одним з основних варіантів. Колись ми можемо почути про такі нові штами як "Овен", "Близнюки" або "Оріон".

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При цьому деякі альтернативні варіанти нових назв вже відхилені. Зокрема - від ідеї назв на честь богів давньогрецького пантеону відмовилися, в тому числі через побоювання про вимову їх імен.

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Автор: Дмитро Захаров