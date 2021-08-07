Наразі влада не планує запроваджувати локдаун з вересня, а дотримуватиметься адаптивного карантину.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив про намір відтягнути можливе повернення до жорсткого карантину на максимально віддалений термін.

Про це Кузін сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Стосовно чергового локдауну ми використовуємо і будемо продовжувати використовувати адаптивний карантин. Адаптивний карантин – це складний механізм. Але він полягає в тому, що на рівні кожної області ми можемо відстежувати надчутливі показники, відповідно до них впроваджувати протиепідеміологічні заходи. Ми зараз хочемо відтягнути такий локдаун на максимально віддалений термін", – наголосив Кузін.

Він зауважив, що за світовим досвідом можна побачити, що наприкінці осені і на початку зими більшість країн посилюють карантинні обмеження. Втім, Кузін відкидає повідомлення деяких ЗМІ про нібито запровадження чергового локдауну з 4 вересня.

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"Ні, це не правда. Тому що зараз немає підстав говорити про погіршення ситуації. Є регіони, в яких ми дійсно спостерігаємо погіршення епідеміологічної ситуації... Однак казати про те, що з 4-го або з 5-го вересня буде погіршення епідемічної ситуації або буде запроваджений локдаун, такої інформації зараз немає", – заявив головний санлікар.

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Автор: Віталій Саєнко