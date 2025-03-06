Скорпіон відігравав значну роль в екосистемі свого часу.

Китайські дослідники виявили рідкісну скам'янілість раніше невідомого виду отруйного скорпіона, який жив близько 125 мільйонів років тому.

Як пише Interesting Engineering, це перша скам'янілість мезозойського скорпіона, знайдена в країні, яка належить до відомого викопного комплексу раннього крейдяного періоду.

Її було названо Jeholia longchengi на честь місця її виявлення в біотеці Джехол району Лунчен провінції Ляонін на північному сході Китаю, що славиться своїми винятково збереженими скам'янілостями, включно з пернатими динозаврами, різноманітними ссавцями, скам'янілостями рослин та ранніми птахами. Скам'янілість зберігається у Музеї долини скам'янілостей у Чаояні, а подробиці її відкриття було опубліковано в академічному журналі Science Bulletin.

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Цікаво, що маючи довжину близько 10 сантиметрів, J. longchengi був гігантом для свого часу порівняно з іншими скам'янілостями скорпіонів мезозойської ери. З тонкими педипальпами, довгими ногами і подовженим отруйним жалом скорпіон відігравав значну роль в екосистемі свого часу. Інші його особливості включають п'ятикутне тіло й округлі дихальця - невеликі отвори, що полегшують дихання, - які нагадують деякі родини сучасних скорпіонів, що мешкають по всій Азії.

Дослідники вважають, що J. longchengi був мезохижаком, який полював не тільки на комах і павуків, а й на дрібних ссавців свого часу. Дослідник із Нанкінського інституту геології та палеонтології. Хуан Діін заявив:

"Якщо його помістити в сучасне середовище, він може стати природним хижаком багатьох дрібних тварин і навіть може полювати на дитинчат дрібних хребетних. Він також міг служити здобиччю для більших тварин, таких як ранні птахи, ссавці і навіть динозаври".

Зазначається, що будучи ключовим гравцем у харчовій мережі біоти Джехол, гігантський скорпіон активно взаємодіяв з різними видами у своїй ранньокрейдяній наземній екосистемі. Це четверта скам'янілість наземного скорпіона, знайдена в країні. Раніше скам'янілості скорпіона були виявлені в китайських провінціях Шаньдун, Хубей і Внутрішня Монголія на півночі.

Стародавні знахідки вчених

Міжнародна група дослідників виявила першу скам'янілість гігантської летяги, яку будь-коли було знайдено в нещодавно відкритому осередку істот зі стародавнього минулого в регіоні Аппалачі. Тварина розміром з велику домашню кішку має тісні родинні зв'язки з кузенами, які все ще живуть в Японії, Китаї та Індонезії. Ця рідкісна порода, набагато більша за Miopetauristas, які все ще існують сьогодні, містить безцінну інформацію про те, як ці тварини мігрували в цю частину світу під час останнього льодовикового періоду.

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