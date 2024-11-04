Біля української антарктичної станції на острові Галіндез штиля майже не буває.

Українські полярники встигли зазняти рідкісне явище – повний штиль у районі антарктичної станції "Академік Вернадський". Замерлі вода, повітря разом із крижаними брилами створюють фантастичний ефект.

Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі. Йдеться, що штиль - рідкісне явище біля української полярної станції "Академік Вернадський", яка розташована на острові Галіндез.

Цей острів, що знаходиться у Південному океані, входить в групу Аргентинських островів Архіпелагу Вільгельма.

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У Центрі додали, що неймовірну мить зазняла біологиня 29-ї української арктичної експедиції Тетяна Баглай під час робочого виїзду на човні:

"В цьому районі Антарктики постійно дмуть сильні вітри, ще й почасти з опадами. Але коли наступає затишшя, то можна зробити надзвичайно красиві фото в океані. Світ навколо неначе зупиняється, а величезні айсберги, хмари та гори континенту фантастично відбиваються у дзеркалі води".

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Нещодавно українські полярники зафільмували величезний айсберг, всередині якого – велика кількість прісної води. Унікальний айсберг зняв з дрона сисадмін 29-ї УАЕ Олександр Мацібура. Вчені звернули увагу, що всередині цієї льодової гори – цілий басейн прісної води, але ця краса свідчить про негативні зміни клімату.

Зокрема, часом швидкість танення льодовиків в Антарктиці зростає. Відповідно, більша кількість прісної води потрапляє до Південного океану. Оскільки прісна вода відрізняється від солоної за щільністю, то зростання її кількості в океані може впливати навіть на течії.

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