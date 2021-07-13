Електростанція-музей працює з оригінальним обладнанням кінця XIX століття.

Гідроелектростанція міста Механіквілль (штат Нью-Йорк, США), побудована ще в 1897 році на річці Гудзон, була пристосована під Майнінг кріптовалюти.

Як повідомляє Times Union, в сучасних реаліях для станції це вигідніше, ніж продавати електрику.

ГЕС в Механіквіллі на сьогодні внесена до Національного реєстру історичних місць США. На початку двохтисячних вона пройшла реставрацію і зараз являє собою технічний музей. При цьому станція продовжує виробляти електрику на оригінальному обладнанні XIX століття, хоча її потужність і невелика (5 МВт).

Станція продає свою енергію за ціною в 3 центи за кіловат-годину, але таке вироблення енергії практично нерентабельне. Зараз керівництво станції знайшло спосіб підвищити рентабельність за допомогою майнінгу, для цього було закуплено підтримане обладнання. У підсумку вартість кіловат-години зросла в три рази, а надлишки енергії також продаються в енергомережу.

Керівництво станції налаштоване щодо біткоіна скептично і одразу ж продає здобуту криптовалюту. Однак підкреслює, що майнінг здійснюється екологічно, з використанням відновлюваного джерела енергії.

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Автор: Дмитро Захаров