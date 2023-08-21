20 серпня Росія вперше після розвалу СРСР спробувала посадити супутник на Місяць й провалила місію.

Батько "пострадянського космосу" Михайло Маров не витримав сорому Росії у зв'язку з провалом місії "Луна-25" й потрапив до лікарні.

Нагадаємо, 20 серпня Росія з тріском провалила спробу посадити свій супутник на Місяць. Після цієї новини 90-річного Марова госпіталізували в лікарню, пише Newsweek.

За словами вченого, це була справа усього його життя. Однак, схоже, що він "живим" досягнень Росії не застане.

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"Сумно, що не вдалося посадити апарат... Для мене, мабуть, це була остання надія побачити відродження нашої місячної програми", - прокоментував науковець.

Наразі Маров знаходиться під наглядом лікарів Центральної клінічної лікарні, розташованої неподалік від Кремля в Москві. Науковець закликає РФ не приховувати реальних обставин невдачі місії.

В коментарі телеканалу "Звезда" він вказав, що причина аварії може полягати у неправильному прорахунку потрібних алгоритмів.

"Десь якась помилка була в алгоритмах виведення на навколомісячну орбіту", - вказав він.

Також він підтвердив, що потрапив до лікарні через провал з "Луна-25".

"Ви мені дзвоніть до лікарні, це відповідь", - відповів він на зустрічне запитання росЗМІ.

Михайло Маров - відомий російський вчений і астроном, який вважається одним з "отців" першої пострадянської космічної програми Росії на Місяць. Був заступником голови Наукової ради АН СРСР з проблем Місяця та планет.

Росія провалила місію "Луна-25"

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо про провал місії "Луна-25". Супутник запустили на орбіту 10 серпня. 19 серпня розпочалися перші підготовчі роботи для зіткнення супутника з Місяцем, однак за підсумком Росія його розтрощила.

В "Роскосмосі" прокоментували, що це пов'язано з відхиленням фактичних параметрів імпульсу від розрахункових.

Раніше стало відомо, що космічна програма РФ похитнулася через війну Путіна проти України. Від партнерства відмовився лондонський супутниковий оператор OneWeb Ltd.

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