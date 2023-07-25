Після вторгнення Роскосмос втратив таких клієнтів, як лондонський супутниковий оператор OneWeb Ltd.

Президент Росії Володимир Путін зараз намагається повернути собі славу космічної програми радянської епохи. У минулому році, незабаром після того, як його війська увійшли в Україну, Путін здійснив поїздку по віддаленому космодрому Східний недалеко від кордону з Китаєм і заявив, що безпілотна місія "Луна-25", робота над якою ведеться вже більше десяти років, "повинна бути завершена" в 2022 році. Цього не сталося, і зараз запуск запланований на 11 серпня.

Як пише Bloomberg, російському космічному агентству "Роскосмос" потрібна перемога. Після вторгнення вона втратила таких клієнтів, як лондонський супутниковий оператор OneWeb Ltd. і космічне агентство Південної Кореї, що позбавило її цінного джерела іноземного фінансування. Європейське космічне агентство в минулому році відмовилося від Луни-25 і спільної місії на Марс. Китай, який у 2021 році досяг попередньої домовленості з Росією про створення спільної дослідницької станції на місяці, став називати це проектом "під керівництвом Китаю". І в грудні, і знову в лютому у пари кораблів Роскосмосу на Міжнародній космічній станції (МКС) стався витік охолоджуючої рідини, і вони не змогли виконати свої місії.

Юрій Борисов, колишній віце-прем'єр, який рік тому зайняв пост генерального директора Роскосмосу, визнає, що Росія відстала від інших великих космічних держав. За даними Союзу зацікавлених вчених, в той час як в минулому році у США було понад 4500 діючих супутників на орбіті, а у Китаю - майже 600, у Росії їх було менше 200. А Борисов каже, що його країна може виробляти тільки близько 15 штук на рік.

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За даними Euroconsult, без сильного конкурента Росія ризикує втратити космічну економіку, яка в минулому році склала 464 мільярди доларів. У 2020 році Роскосмос повідомив про дохід, еквівалентний приблизно 3,7 мільярда доларів. Щоб не відставати від глобальних конкурентів, Борисов сказав, що Роскосмос займе до 50 мільярдів рублів (550 мільйонів доларів) для будівництва двох заводів з виробництва супутників, хоча він не надав ніяких подробиць.

У Росії майже немає приватної космічної діяльності. Пара російських компаній, SR Space і T1 IT Holding, мають намір запустити суборбітальну ракету до кінця року, хоча вони не виведуть космічний корабель на орбіту раніше 2025 року. Але Олег Мансуров, засновник SR Space, робить ставку на те, що посилення ізоляції Росії створить можливості для таких компаній, як його. За його словами, до вторгнення майже всі супутникові дані для цивільного використання в Росії надходили від іноземних компаній. Оскільки ці постачальники закриють свої послуги, Росії знадобляться власні супутникові оператори.

Роскосмос намагається компенсувати своє погіршення статусу за рахунок клієнтів в країнах, що розвиваються. 5 липня агентство заявило, що погодило невизначені спільні проекти з космічним агентством Малайзії. У червні Борисов відправився в Алжир, де передав Державному космічному агентству бронзовий бюст Гагаріна, пообіцявши "відкрити нову сторінку практичного співробітництва" в небі. У квітні він заявив, що спілкувався з країнами, включаючи Південну Африку та В'єтнам, щодо запуску супутників. А московські ЗМІ повідомляють, що Роскосмос запросив Алжир і Єгипет брати участь в російській космічній станції, хоча росіяни зобов'язалися продовжувати роботу на МКС з США, Канадою, Японією і Європейським космічним агентством до 2028 року.

Путін і Борисов роками обходили Індію, яка довгий час була великим покупцем зброї російського виробництва. У 2020 році індійське космічне агентство направило чотирьох осіб для навчання в Росію в рамках Угоди про співпрацю в рамках Молодої індійської програми пілотованих космічних польотів.

Однак під час останнього візиту до Вашингтона прем'єр-міністр Нарендра Моді підписав угоду Artemis Accords. Тепер Індія буде тісно співпрацювати з NASA, щоб в наступному році відправити на МКС свого космонавта. Але списувати з рахунків Роскосмос поки рано. Росія найдовше освоює космос, у неї є досвід у запуску апаратів з людьми на борту.

Росія і космос - деталі

Термін експлуатації скафандрів російських космонавтів підійшов до кінця, однак нове спорядження для виходу у відкритий космос буде виготовлено не раніше 2024 року. Космонавти використовують дві моделі скафандрів- "Орлан-МКС" № 4 і "Орлан-МКС" № 5. За словами співрозмовників видання "Известия", у № 4 термін придатності вже закінчився, а у № 5 він наблизився до завершення. Обидві моделі скафандрів призначені для 20 виходів у відкритий космос.