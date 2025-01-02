Результати дослідження можуть призвести до створення більш ефективних методів поліпшення пам'яті.

Звужена зіниця під час сну може бути ознакою того, що мозок відтворює нові спогади, а розширена може вказувати на те, що старі спогади переживаються заново.

Про це йдеться в результатах нового дослідження. Зокрема, вчені стверджують, що розмір зіниці є ключем до розуміння того, як і коли мозок формує сильні, довготривалі спогади, пише Independent.

Дослідники з Корнельського університету в США прикріпили електроди до мозку мишей і стежили за ними за допомогою камер спостереження за очима. Вони виявили, що нові спогади відтворюються і консолідуються, коли зіниця звужується під час підстадії сну. Коли зіниця розширюється, мозок, мабуть, відтворює старі спогади.

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Здатність мозку розділяти ці дві підстадії сну має вирішальне значення для запобігання "катастрофічному забуванню" або консолідації одного спогаду за рахунок іншого, прокоментували дослідники.

Вчені навчили мишей виконувати різні завдання, як-от збирання води або печива як винагороди в лабіринті. Вони забезпечили гризунів мозковими електродами і крихітними камерами, які висіли перед їхніми очима, щоб відстежувати зміни їхніх зіниць.

Коли миша вивчала нове завдання і засинала, електроди вловлювали її мозкову активність, а камера записувала зміни зіниць.

Учені виявили, що консолідація пам'яті відбувається під час повільного сну, коли очі не рухаються швидко. Повільний сон - це коли ми бачимо сни.

"Ці моменти - дуже короткі періоди часу, які люди не можуть виявити, наприклад, 100 мілісекунд", - пояснив співавтор дослідження Азахара Оліва.

Дослідження допомагає зрозуміти, як мозок розділяє пам'ять про нові знання таким чином, щоб вони не заважали старій інформації, яка вже є в розумі.

Останні результати показують, що структура сну у мишей більш різноманітна і більше схожа на стадії, які спостерігаються у людей, ніж вважалося раніше.

Дослідники могли краще зрозуміти цей процес, перериваючи сон мишей у різні моменти і пізніше перевіряючи, наскільки добре вони згадували вивчені завдання.

Коли миша входила в підстадію нешвидкого сну, її зіниця звужувалася, і мозок, здавалося, відтворював нещодавно вивчені завдання або нові спогади.

"І навпаки, старі спогади відтворюються та інтегруються, коли зіниця розширюється", - зазначається в дослідженні.

Результати вказують на вбудований механізм у мозку, що працює в дуже короткі терміни, який відокремлює нові знання від старих.

Науковці сподіваються, що дослідження призведе до розробки більш ефективних методів поліпшення пам'яті для людей і допоможе в тренуванні штучного інтелекту.

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