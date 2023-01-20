За словами вчених, "зріст" кальмара сягає 2,5 метрів.

Біля західного узбережжя Японії вдалося зняти гігантського кальмара. Кадри з цими морськими істотами велика рідкість, повідомляє FoxNews.

Пара, що займається дайвінгом в місті Тойоока, дізналася про кальмара від продавця рибальського спорядження. Подружжя взяло човен і вирушило на пошуки істоти, прочісуючи затоку. Через деякий час вони виявили гігантського кальмара розміром близько 2,5 метрів.

"Я бачив, як рухаються його щупальця. Я подумав, що було б небезпечно, якби вони схопили мене і забрали кудись. Його щупальця і плавники рухалися дуже повільно", - розповів Йосуке Танака.

Відео дня

На кадрах видно, як гігантський кальмар плаває біля поверхні, його щупальця дрейфують позаду нього, а пара плаває поблизу. Кальмар або не підозрює, або не стурбований присутністю людей.

Вчені кажуть, що кальмару, судячи з його розміру, 1 або 2 роки. Гігантський кальмар може вирости до 11-12 метрів.

Як повідомляв УНІАН раніше, в глибинах Тихого океану вченим вперше вдалося зняти рідкісного прозорого восьминога.

Про цих дивовижних істот мало що відомо, крім того, що вони живуть на глибині 200-1000 метрів, але можуть запливати на глибину до 3000 метрів.

Вас також можуть зацікавити новини: