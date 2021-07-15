Вченим двічі пощастило зустріти й зафіксувати на відео скляного восьминога Vitreledonella richardi.

Вчені вперше змогли зняти на відео в глибинах Тихого океану рідкісного прозорого восьминога.

Морські біологи помітили скляного восьминога (Vitreledonella richardi) під час 34-денної експедиції в акваторії віддалених островів Фенікс. Це архіпелаг, що розташований на відстані більш ніж 5100 км на північний схід від Сіднея, Австралія, пише НВ із посиланням на Science Alert.

Як і інші напівпрозорі істоти, Vitreledonella richardi майже повністю прозорі. Лише їхні циліндричні очі, зоровий нерв і травний тракт здаються непрозорими.

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Екіпаж експедиції на борту дослідницького судна Falkor повідомив про дві зустрічі зі скляним восьминогом, що є рідкістю. Експедицію спорядив некомерційний операційний фонд Schmidt Ocean Institute, заснований Венді і Еріком Шмідтом, колишнім гендиректором Google. В експедиції також взяли участь вчені з Бостонського університету і Океанографічного інституту Вудс-Хоул.

Vitreledonella richardi були вперше описані в 1918 році. Про них мало що відомо, окрім того, що вони живуть у тропічних і субтропічних областях в мезопелагічній (або сутінковій) зоні океану на глибині 200-1000 м, а також в батипелагічній (або опівнічній) зоні, на глибині від 1000 до 3000 м.

Зазначається, що під час експедиції команда вчених виявила кілька видів морських тварин на дев’яти раніше недосліджених підводних горах. Для виконання завдань вченим допомагав робот SuBastian, оснащений камерою з високою роздільною здатністю та інструментами для збору проб.

За час експедиції апарат здійснив 21 занурення загальною тривалістю 182 години. За цей час йому двічі пощастило зустріти й зафіксувати на відео скляного восьминога Vitreledonella richardi.

SuBastian також зробив кадри з китовою акулою (найбільшою живою рибою в світі) і довгоногим крабом, що краде рибу в іншого краба.

"Океан таїть в собі чудеса, про які ми навіть не здогадувалися", - заявив Венді Шмідт.

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Автор: Олександр Топчій