У 143 випадках військовим забракло інформації про набір даних, аби пояснити явища.

Міноборони США не має пояснень появи десятків невстановлених літаючих об’єктів, які помітили військові пілоти.

Про це йдеться у звіті Пентагону щодо 144 повідомлень про НЛО. Усі, крім одного, залишаються непояснені, пише BBC.

Це не виключає можливості, що об’єкти справді неземні.

Конгрес вимагав звіту після того, як американські військові повідомили про численні випадки появи у небі об’єктів, що хаотично рухалися.

Читайте такожУ США українського хакера засудили до семи років ув'язненняУ серпні 2020 року Пентагон заснував Цільову групу з невстановлених повітряних явищ для вивчення звітів. Робота групи полягала у «появі, аналізі та каталогізації» цих явищ, а також у поясненні «природи походження» НЛО.

У проміжному звіті йдеться про 144 зареєстровані випадки «невстановлених літаючих об’єктів» за останні два роки – після введення стандартизованого механізму звітності у ВПС США.

У 143 випадках військовим забракло інформації про набір даних, аби пояснити явища. Йшлося про те, що «не було чітких вказівок на те, що існує якесь неземне пояснення» для об’єктів, але цього також не виключали.

У звіті пишуть, що НЛО «імовірно, не має єдиного пояснення». Деякі з них можуть бути технологіями іншої країни, наприклад, Китаю чи Росії, інші – атмосферними явищами, такими як кристали льоду, що реєструються радіолокаційними системами. Припускають і те, що НЛО «пов’язані з розробкою і секретними програмами американських організацій».

Єдиний випадок, коли НЛО змогли ідентифікувати з «високою ступеню впевненості», був «великою повітряною кулею, що спускалася». У Пентагоні не виключають, що НЛО створюють «очевидну проблему безпеки польотів і можуть створити загрозу національній безпеці США».

Цільова група шукає шляхи удосконалення ідентифікації таких об’єктів.

У квітні 2020 року Міністерство оборони США опублікувало відео з НЛО, зняте Військово-повітряними силами США. В ефірі телеканалу CBS News два пілоти ВПС обговорювали, що бачили у Тихому океані об’єкт, який, здавалось, відбивав їхні рухи.

Один пілот описав це «маленьким білим об’єктом, схожим на хрестики-нулики», маючи на увазі подовжені білі м’ятні цукерки: «І це саме те, на що він був схожий, за винятком, що рухався дуже швидко та хаотично. І ми не могли передбачити, у який бік він повернеться, чи як він буде маневрувати. У нього не було видимих слідів диму чи двигуна. Не було ніяких видимих ознак керування польотом, щоби маневрувати так, як він це робив».

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Автор: Яна Ставська