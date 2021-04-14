Відео з НЛО було знято ВМС США у 2019 році.

Пентагон підтвердив, що відеозапис на якому зображений непізнаний літаючий об'єкт у формі піраміди, є справжнім.

Про це повідомляє Science Alert.

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Як повідомляється, це відео було знято ВМС США у 2019 році.

Кадри включають зображення загадкового корабля у формі піраміди, який літає над Землею на висоті 210 метрів.

Хоча ніхто точно не знає, що це за загадковий об'єкт насправді, Пентагон підтвердив, що відео є справжнім.

"Я можу підтвердити, що згадані фотографії і відео були зроблені військовослужбовцями ВМС", - заявила представник Пентагону Сьюзан Гоф в заяві, поширеній в ЗМІ.

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Автор: Катерина Лиманська