Пентагон підтвердив, що відеозапис на якому зображений непізнаний літаючий об'єкт у формі піраміди, є справжнім.
Про це повідомляє Science Alert.
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Як повідомляється, це відео було знято ВМС США у 2019 році.
Кадри включають зображення загадкового корабля у формі піраміди, який літає над Землею на висоті 210 метрів.
Хоча ніхто точно не знає, що це за загадковий об'єкт насправді, Пентагон підтвердив, що відео є справжнім.
"Я можу підтвердити, що згадані фотографії і відео були зроблені військовослужбовцями ВМС", - заявила представник Пентагону Сьюзан Гоф в заяві, поширеній в ЗМІ.
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