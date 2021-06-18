Для контролю компанія встановила у своєму офісі в Китаї спеціальні камери, що розпізнають посмішку.

Японський технологічний гігант Canon встановив в офісі своєї китайської дочірньої компанії Canon Information Technology камери з технологією розпізнавання посмішки на базі штучного інтелекту.

Такі камери дозволяють лише усміхненим працівникам входити до офісу або бронювати конференц-зали, пише Financial Times у своєму матеріалі про те, як компанії контролюють співробітників за допомогою штучного інтелекту та алгоритмів.

Фірми стежать за тим, що працівники роблять на своїх комп'ютерах, використовують камери відеоспостереження для вимірювання тривалості обідньої перерви й навіть відстежують їх пересування за межами офісу за допомогою мобільних додатків.

Canon Information Technology анонсувала свої камери з функцією розпізнавання посмішки минулого року як частину набору інструментів для управління робочим простором.

Читайте такожУ Маска показали мавпочку, яка грає у відеогру "силою думки" (відео)У компанії заявили, що така технологія має зробити офіс більш життєрадісним в епоху постпандемії.

Зараз програмне забезпечення використовується в офісі в Пекіні, а також поставляється в Сінгапур. При цьому чимало співробітників визнали таке технологічне рішення занадто нав'язливим.

"Тепер компанії маніпулюють не лише нашим часом, але й нашими емоціями", - написав один з користувачів Weibo.

За словами представника китайської Canon, програмне забезпечення призначене для створення позитивної атмосфери.

"Ми хотіли заохотити співробітників створювати позитивну атмосферу, використовуючи цю систему з включеним налаштуванням виявлення посмішки. Зазвичай люди просто соромляться посміхатися, але щойно вони звикають до посмішок в офісі, то зберігають свої посмішки й без системи, що створює позитивну і живу атмосферу", - повідомили в компанії.

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Переклад: Катерина Комолова