В Apple поки не коментують інформацію, що з'явилася про ініціативу китайських компаній.

Технологічні компанії Китаю, включаючи ByteDance і Tencent, займаються розробкою інструменту, який допоміг би обходити нову політику конфіденційності Apple.

Про це повідомляє Financial Times.

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Як пише видання, це потрібно компаніям, щоб продовжувати відстежувати активність користувачів iPhone без їх відома і потім використовувати зібрану інформацію для розсилки таргетованої реклами.

Apple має намір активувати нову політику конфіденційності в найближчі тижні, після чого всі додатки, які хочуть відстежувати активність користувачів, повинні будуть запитати у них дозволу.

Це нововведення загрожує обрушити ринок онлайн-реклами, і проти нього раніше виступала Facebook, що генерує на цьому бізнесі мільярди доларів. Асоціація рекламодавців Китаю, що об'єднує близько 2 тис. компаній, запустила новий інструмент, який дозволяє відстежувати та ідентифікувати користувачів iPhone. Зараз він активно тестується китайськими технологічними компаніями. Джерела, близькі до ByteDance і Tencent, підтвердили виданню цю інформацію. Офіційно обидві компанії відмовилися від коментарів.

В Apple поки не коментують інформацію, що з'явилася про ініціативу китайських компаній.

Капіталізація Apple

Капіталізація Apple становить $2,113 трлн. У четвертому кварталі 2020 року доходи компанії зросли на 21% і досягли рекордних $111,4 млрд.

23 лютого 2021 року на щорічних зборах акціонерів компанії генеральний директор Apple Тім Кук заявив про те, що корпорація Apple купила близько 100 компаній за останні шість років. Вона здійснює нове поглинання кожні три-чотири тижні.

24 лютого 2021 року глава Apple заявив, що коронавірусний рік став найкращим часом для інновацій.

Відмова від таргетованої реклами

3 березня 2021 року американська корпорація Google анонсувала, що з припиненням підтримки сторонніх cookie-файлів компаніям стане складніше відстежувати поведінку користувачів для таргетованої реклами.

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Автор: Олена Коваленко