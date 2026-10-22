Приховані відбитки на теракотовій армії розкрили таємницю віком 2200 років

Вчені по-новому поглянули на технологію виготовлення знаменитих глиняних солдатів імператора, який прагнув безсмертя.

Дослідження відбитків пальців, залишених на фігурах знаменитої теракотової армії в Китаї, показало, що до їхнього виготовлення долучалися не лише дорослі чоловіки, а й жінки та діти. Про це пише Popular Mechanics, посилаючись на дослідження, опубліковане в Journal of Cultural Heritage.

Теракотову армію створили понад 2200 років тому для усипальниці імператора Цінь Шихуанді. Комплекс налічує близько 8000 фігур воїнів у натуральну величину, 130 колісниць, запряжених 520 кіньми, а також ще 150 кавалерійських коней. Через масштаб проєкту дослідники давно намагалися з’ясувати, як було організовано роботу над ним.

Як розповідає видання, археолог Сяосі Лі з Музею мавзолею імператора Цінь Шихуанді разом із колегами вирішив дослідити відбитки пальців, залишені на глиняних фігурах. Науковці сфотографували та цифровим способом покращили зображення, відібравши 79 чітких відбитків із 36 статуй.

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Аналіз відстані між папілярними лініями допоміг оцінити вік і стать людей, які працювали з глиною. Зрештою виявилося, що лише 45% відбитків могли належати дорослим чоловікам. Приблизно 33% пов’язали з дорослими жінками, а ще 22% – із дітьми віком до 15 років.

"Ці результати ставлять під сумнів давнє припущення, що виробництво теракотової армії спиралося виключно на працю дорослих чоловіків, і надають перші кількісні біологічні докази існування різнорідної робочої сили, до якої входили жінки та діти", – заявив Лі.

Діти, ймовірно, могли бути учнями майстрів, які опановували ремесло. На користь цього свідчать давні юридичні документи династії Цінь, що описують тривалість навчання ремісників.

Водночас автори дослідження застерігають, що проаналізували лише невелику частину статуй, тому отримані пропорції не обов’язково відображають склад усіх працівників. Попри це, на думку Лі, робота відкриває нові можливості для вивчення організації ремісничої праці в стародавньому Китаї.

Більше археологічних знахідок

Як писав УНІАН, у Болгарії археологи знайшли загадковий бронзовий артефакт із кільцем і чотирма гачками, призначення якого поки що залишається невідомим. Серед основних версій дослідники розглядають використання знахідки як тримача для світильників або елемента, пов’язаного з рибальством, але жодна з гіпотез не має переконливих доказів.

Також ми розповідали, що поблизу французького міста Труа археологи виявили три римські поховання III-IV століть із добре збереженим поховальним інвентарем, зокрема скляними флаконами, амфорою та керамікою. Крім могил, на ділянці знайшли численні сліди римського поселення та пізнішого середньовічного й ранньомодерного використання території.

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