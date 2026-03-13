Чому археологи не відкривають гробницю першого імператора Китаю: причина може здивувати

Стародавні тексти малюють моторошну картину оборонних споруд гробниці.

Гробницю Цинь Шихуана, першого імператора Китаю, виявили неподалік від Сіаня у 1974 році фермери, які копали колодязь. На місці знахідки була й знаменита Теракотова армія. Однак археологи так і не змогли проникнути до внутрішнього мавзолею імператора.

Як пише Times of India, смертельні пастки, річки ртуті та крихкі дива всередині утримують їх від цього. Справа в тому, що стародавні тексти малюють страшну картину оборонних споруд гробниці. Зокрема, історик Сима Цян у "Записах великого історика" описував арбалети, заряджені для стрільби по порушниках, і ртуть, що тече рікою.

"Ремісникам було наказано виготовити арбалети та стріли, заряджені для стрільби по будь-кому, хто увійде до гробниці. Ртуть використовувалася для імітації ста річок", – писав Сима Цянь.

Що з'ясували вчені

Сучасна наука підтверджує ці твердження. Дослідження 2020 року, опубліковане в журналі Nature, виявило незвично високий рівень ртуті в ґрунті навколо кургану гробниці. Георадари виявили великі камери та порожнини під 76-метровим пірамідальним курганом, що дозволяє припустити існування складного "підземного палацу", описаного Сима Цянем.

Хоча деякі сумніваються в тому, що пастки залишилися смертоносними через 200 років, сама ртуть становить небезпеку випаровування; при порушенні цілісності вона може швидко випаруватися, отруюючи повітря.

Археолог Дуань Цінбо, керівник групи вчених Шеньсійського археологічного інституту, підтвердив підвищену щільність ртуті, що виходить із самого мавзолею, під час геологічних досліджень:

"Під час дослідження ми виявили, що щільність ртуті в районі поховання Цинь Шихуана значно вища, ніж у периферійній зоні".

Ці дані пояснюють, чому експерти діють обережно; розкриття гробниці може спричинити небезпеки, які археологи не можуть повністю передбачити.

Ризики, пов'язані з розкриттям гробниці імператора

Коли в 1970-х роках теракотова армія вперше опинилася на відкритому повітрі, її яскраві фарби потьмяніли за лічені хвилини, зазначається у звітах про труднощі розкопок на цьому місці. Усередині герметичної центральної камери артефакти можуть ідеально зберігатися, але сонячне світло, кисень і вологість можуть миттєво їх зруйнувати.

"Ці культурні реліквії були поховані в могилі понад 2000 років... Якщо їх неправильно розкопати... вони швидко стануть непридатними", – сказав Чжан Бай з державного управління з охорони культурної спадщини Китаю, наводячи приклад, коли знайдена слонова кістка перетворилася на порошок всього за дві години.

Дуань Цінбо поділяє це застереження:

"Зараз невідповідний час для відкриття гробниці, оскільки багато чого залишається невідомим".

Що роблять сучасні вчені

Новітні неінвазивні технології виявили симетричні сходи та дерев'яні конструкції, про які ніколи не згадувалося в документах, що доводить, що археологам бракує повного розуміння. Поспіх без гарантованого захисту з боку відповідних технологій буде археологічним вандалізмом.

Таким чином, питання відкриття гробниці залишається відкладеним. "Залишивши гробницю Цинь Шихуана запечатаною, археологи очікують на появу технологій, які дозволять безпечно розкрити її таємниці", – підсумувало видання.

