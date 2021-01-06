Спойлер: попереду ще один рік, в якому інтернет-послуги будуть дедалі більше домінувати в багатьох аспектах людського життя.

В 2021 році технології, про які ми будемо чути найчастіше і найбільше, не будуть якимись новими дорогими пристроями на зразок смартфонів чи телевізорів з великим екраном. Це будуть речі, які зазвичай не видно: програмне забезпечення для роботи й інтернет-продукти, які просто зараз набувають популярності.

Про це пише New York Times, нагадуючи, що до того, як коронавірус повністю змінив наше життя, списки нових технологій щороку часто складалися з чудернацьких нових пристроїв. Але пандемія змусила людство звернути увагу на технології, які часто лишалися поза увагою. Додатки на наших пристроях, які колись здавалися не такими вже й привабливими, раптом стали головними інструментами.

Читайте такожIT-фахівці опублікували прогноз тенденцій розвитку загроз у 2021 роціДля прикладу видання пропонує поглянути на мобільні електронні гаманці на зразок Apple Pay чи Square. Вони доступні вже кілька років, але люди все одно користувалися банківськими картками й готівкою. Але новий страх перед вірусами й мікробами нарешті змусила багатьох перейти на безконтактні платежі за допомогою телефону.

Або ж технологія розширеної реальності. Вона дозволяє взаємодіяти з цифровими об'єктами, накладаючи їх на реальний світ. Розширену реальність розвивають вже більше десятиліття. Довго вона здавалася більше футуристичною, ніж корисною. Але тепер ми не можемо просто так піти в справжню крамницю, щоб щось приміряти. Тож робити це за допомогою цифрового інструменту здається не такою вже й поганою ідеєю.

"Ми почали відчувати потребу у всіх цих речах тільки під час COVID-19. Подумати тільки, всі ігнорували відео-дзвінки так довго. Нарешті, ми перейшли на них. Звісно, вони не такі вже й класні, але все ж мають значення", - сказала аналітик з Creative Strategies Кароліна Міланесі.

Зважаючи на це, New York Times перелічує 4 технологічні тенденції, які проникнуть в наше життя в 2021 році.

Технології, які замінять крамниці

Купуючи речі в інтернеті це можна було й не помітити, але досвід такого шопінгу змінюється. Клацання по кнопках навігації на сайтах, щоб знайти потрібний товар вже в минулому. Пошукове поле дозволяє знайти те, що треба, значно швидше. У деяких випадках листування з ботом може бути ще більш ефективним.

Читайте такожNature про науку в 2021 році: Варто стежити за COVID-19, Марсом і стовбуровими клітинамиЕксперименти з чат-ботами тривали роками. Facebook запропонував продавцям інструменти для створення ботів для спілкування з клієнтами. Платформи роздрібної торгівлі, такі як Amazon, використовують ботів, щоб відповідати на питання клієнтів. І коли машина не здатна допомогти, тоді людина може взятися за вирішення проблеми.

Тепер, коли відвідування реальної крамниці стало непрактичним через пандемію коронавірусу, ми можемо очікувати, що такі "розмовні" технології будуть ставати дедалі популярніші. Так вважає аналітик Forrester Research Джулі Аск.

"Це уявлення про потребу заходити в інтернет, шукати, клікати, використовувати навігаційне вікно - воно дуже застаріле. Що буде далі? Значною мірою все перейде на розмовний рівень в текстовій чи голосовій формі", - вважає вона.

Аск додала, що дедалі більше компаній також використовують розширену реальність, щоб допомогти людям купувати онлайн. Наприклад, Jins Eyewear, яка торгує оптикою, дозволяє клієнтам зробити фото свого обличчя й віртуально приміряти окуляри, перш ніж щось купити. Компанія Snap, якій належить додаток Snapchat, співпрацює з елітними брендами на зразок Gucci й Dior, пропонуючи інструмент для віртуальної примірки.

Розширена реальність стане особливо популярною в 2021 році, тому що технологія покращується. Нові смартфони Apple і під управлінням Android тепер мають сенсори для визначення глибини простору. Це полегшує додаткам з розширеною реальністю правильно розмістити віртуальні об'єкти, наприклад, меблі, в фізичному просторі.

Варто очікувати хвилю нової реклами, яка буде використовувати цей новий формат. Очікується, що в 2021-му рекламодавці витратять 2,4 мільярди доларів на рекламу з розширеною реальністю. І це буде на 71% більше, ніж торік, згідно з даними компанії eMarketer.

Wi-Fi стає розумнішим

Однією з домашніх технологічних проблем, які були викриті пандемією, став млявий й ненадійний інтернет-зв'язок. Минулого року, коли люди сиділи вдома заради сповільнення поширення коронавірусу, середня швидкість інтернету в світі зменшилася. Частково так сталося тому, що широкосмугові провайдери не витримували надто великого трафіку.

Читайте такожКомпанія Ілона Маска вивела на орбіту ще 60 супутників Starlink (відео)На щастя, технології Wi-Fi стають кращими. В 2021-му ми побачимо хвилю нових інтернет-роутерів з новим стандартом Wi-Fi 6. На відміну від всіх попередніх оновлень бездротового з’єднання, Wi-Fi 6 буде зосереджений не на швидкості, а на ефективності, розділяючи пропускну здатність між великою кількістю пристроїв.

Ось що це означає. Давайте уявимо, що у вашої сім'ї є кілька смартфонів, кілька комп'ютерів й ігрова консоль. Якщо всі ці пристрої будуть використані для обробки великої кількості даних, наприклад для стрімінгу відео, Wi-Fi 6 зробить так, щоб забезпечити кожен з них потрібною пропускною здатністю. Ефективність особливо важлива тому, що все більше наших речей тепер з'єднуються до інтернету: від годинників до телевізорів і термостата у ванні. В середньому кількість пристроїв з інтернет-з'єднанням на одну особу перевалить за 4 до 2023 року, - прогнозує Cisco. Хоча в 2018-му цей показник не перевищував 2.

Технології, які звільняють руки

Минулий рік був переломним для мобільних платежів. З міркувань безпеки навіть заядлі фанати готівки почали приймати гроші в цифрі. Загалом тепер 67% американських ритейлерів приймають безконтактні платежі. Хоча в 2019-му таких було 40%, згідно з опитуванням, проведеним компанією Forrester. Серед опитаних 19% зізналися, що зробили електронні платежі в своїй крамниці доступними лише минулого травня.

Але технологія "вільних рук" не обмежується лише цифровим гаманцем. Так званий "ультраширокий діапазон" - відносно нова радіо-технологія - може завоювати популярність наступного року. Технологія використовує радіохвилі, щоб виявити об'єкти з надзвичайною точністю. Вона була представлена на смартфонах приблизно два роки тому. Але досі не знайшла масового застосування. Але потреба в безконтактних взаємодіях може це змінити&

Читайте такожЧотири iPhone з 5G і розумна колонка: коротко про новинки Apple (фото)Тож як ультраширокий діапазон можна використати? Наприклад, у вас є смартфон, а в кав'ярні - планшет. Обидва пристрої оснащені радіо-технологією. Якщо ви стоїте перед планшетом, він може виявити ваш телефон і прийняти платіж від вас (а не від наступної людини в черзі). Технологія також може впускати працівників у будівлі й заводити двигун автомобіля без фізичних ключів.

Технології, які віртуалізують роботу й догляд

Пандемія дала зрозуміти, що віртуалізовані контакти, такі як відео-зустрічі по-роботі чи йога в Zoom - це прийнятний замінник реальним відповідникам. В 2021 році буде ще більше продуктів, які запропонують інструменти для діджиталізації нашої роботи й догляду за власним здоров'ям. Один з прикладів: деякі компанії вже експериментують з відтворенням офісної кімнати для конференцій у віртуальній реальності.

Наприклад, Microsoft AltspaceVR дозволяє вам з колегами одягти спеціальні шоломи й провести зустріч у голографічній формі. Oculus від Facebook - віртуальний підрозділ соціальної мережі - заявляє про пришвидшення свого плану впровадження віртуальної реальності в офіси. Компанія готується випустити свій новий пристрій Oculus Quest 2, в якому буде вбудоване програмне забезпечення для бізнесу. Вартість його буде становити приблизно 800 доларів.

Читайте такожСтало відомо, що найчастіше шукали у 2020 році українці в GoogleСпортзали лишаються зачиненими. Тому багато людей все частіше звертаються до технологій, щоб підтримувати себе в формі. Минулого року Amazon представив свій перший натільний пристрій для фітнесу, програмне забезпечення якого серед іншого фіксує кількість жиру в тілі. Apple запустили відео-сервіс Fitness+ зі спортивними заняттями, які можна виконувати вдома.

На думку Джулі Аск, цей тренд перекинеться і на інші сфери охорони здоров'я, такі як догляд за собою і психічне здоров'я. Додатки, наприклад, можуть пропонувати точні інструкції з проведення медитацій чи терапії.

Як це часто буває з тенденціями, деякі з них залишаться з нами на довго, а інші - зникнуть. Всі ці технології повинні ще пройти випробування в реальних умовах і залишитися потрібними, коли життя повернеться до "норми".

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Переклад: Лесь Димань