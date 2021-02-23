У Москві кажуть, що збираються перевірити, на яких підставах соціальна мережа видалила російські облікові записи.

Соціальна мережа Twitter видалила кілька сотень сторінок, які були пов'язані з Росією, Вірменією й Іраном. В компанії пояснили, що всі вони так чи інакше порушили правила платформи, які стосуються маніпуляцій інформацією.

Як пише Reuters, у Twitter пояснили, що назавжди видалили 238 сторінок, якими керували з Ірану, за ріноманітні порушення. Також 100 сторінок, пов'зані з Росією, були видалені за поширення тверджень, які підривали довіру до НАТО, а також атакували США і Євросоюз.

Читайте такожTwitter майже за рік видалив понад 8 тисяч записів з фейками про коронавірусПрес-секретар МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва збирається перевірити, на яких підставах Twitter заблокував російські сторінки.

Також у соціальній мережі повідомили про видалення 35 сторінок, пов'язаних з Вірменією. Вони були створені, щоб атакувати Азербайджан.

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Переклад: Лесь Димань