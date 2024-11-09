Юрій Кобзар

Мінілабораторію, створену українськіми дітьми, доставлять на Міжнародну космічну станцію.

Ракета SpaceX-31 відправила на Міжнародну космічну станцію науковий проект, створений школярами з міста Сколе, що на Львівщині. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Старт відбувся 4 листопада з миса Канаверал у штаті Флорида. На борту ракети зокрема був експериментальний зразок переможців Всеукраїнського конкурсу шкільних космічних експериментів SSEP Сколівського ЗЗСО І–III ступенів № 2 імені Стефанії Вітрук.

"Експеримент команди має назву "Одержання гідрогелів біомедичного призначення в умовах мікрогравітації". (...) Переможці й переможниці конкурсу SSEP мають змогу відправити справжні мінілабораторії дослідження мікрогравітації на МКС на космічному кораблі SpaceX Dragon", – заявили у міністерській прес-службі.

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Зазначається, що загалом це вже третій науковий проект українських школярів, який полетів у космос.

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