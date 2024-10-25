Четверо астронавтів США, які застрягли на МКС через несправність їхнього космічного човника, повернулися на Землю після майже двомісячної затримки на орбіті. Про це повідомляє Associated Press.
Минулої ночі капсулу SpaceX з екіпажем скинули на парашуті в Мексиканську затоку біля узбережжя Флориди. Вона відстикувалася від Міжнародної космічної станції в середині тижня.
Троє американців і один росіянин повинні були повернутися два місяці тому. Але їхнє повернення додому відклали через проблеми з новою капсулою астронавтів Boeing Starliner. Її довелося повертати на землю порожньою у вересні через проблеми з безпекою. Потім повернення астронавтів відкладали через ураган Мілтон, а потім ще два тижні сильного вітру та бурхливого моря.
Американські астронавти Метью Домінік з NASA, Майкл Баррет, Жанетт Еппс і росіянин Олександр Гребенькін були відправлені на МКС ракетою SpaceX у березні. Тепер на МКС залишаються два астронавти, яких ракета SpaceX доставила на МКС чотири тижні тому.
Компанію їм складуть астронавти Бутч Вілмор і Суні Вільямс, які прибули туди 5 червня на ракеті Starliner від компанії Boeing і застрягли через поломку цієї ракети. Початково саме вони були "зайвими", адже їхнє перебування на МКС мало обмежитися 8 днями. Тепер вони залишаться там до лютого.
Таким чином тепер Міжнародна космічна станція повертається до свого звичайного екіпажу з семи осіб — чотирьох американців і трьох росіян — після кількох місяців переповнення.
Як американці застрягли на МКС
Як писав УНІАН, у червні компанія Boeing запустила на МКС свій новітній багаторазовий корабель Starliner із двома льотчиками-випробувачами Бутчем Вілмором і Суні Вільямсом. Місія планувалася як 8-денна, її завданням було просто остаточно підтвердити безпечність корабля і отримати сертифікацію від американського уряду.
Однак під час польоту сталося кілька збоїв в роботі корабельних систем. Хоча ракета успішно пристикувалася до МКС і доставила астронавтів цілими і неушкодженими, повертати їх на Землю тим же "Старлайнером" уже побоялися. Відтак ці двоє позапланово застрягли на МКС. Сам Starliner вже повернули на землю в автоматичному режимі. Найближча можливість повернути астронавтів буде аж у лютому – на кораблі компанії SpaceX, конкурента Boeing.