Кілька місяців на МКС перебували двоє "зайвих" астронавтів, які мали пробути там 8 днів, але застрягли до лютого наступного року.

Четверо астронавтів США, які застрягли на МКС через несправність їхнього космічного човника, повернулися на Землю після майже двомісячної затримки на орбіті. Про це повідомляє Associated Press.

Минулої ночі капсулу SpaceX з екіпажем скинули на парашуті в Мексиканську затоку біля узбережжя Флориди. Вона відстикувалася від Міжнародної космічної станції в середині тижня.

Троє американців і один росіянин повинні були повернутися два місяці тому. Але їхнє повернення додому відклали через проблеми з новою капсулою астронавтів Boeing Starliner. Її довелося повертати на землю порожньою у вересні через проблеми з безпекою. Потім повернення астронавтів відкладали через ураган Мілтон, а потім ще два тижні сильного вітру та бурхливого моря.

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Американські астронавти Метью Домінік з NASA, Майкл Баррет, Жанетт Еппс і росіянин Олександр Гребенькін були відправлені на МКС ракетою SpaceX у березні. Тепер на МКС залишаються два астронавти, яких ракета SpaceX доставила на МКС чотири тижні тому.

Компанію їм складуть астронавти Бутч Вілмор і Суні Вільямс, які прибули туди 5 червня на ракеті Starliner від компанії Boeing і застрягли через поломку цієї ракети. Початково саме вони були "зайвими", адже їхнє перебування на МКС мало обмежитися 8 днями. Тепер вони залишаться там до лютого.

Таким чином тепер Міжнародна космічна станція повертається до свого звичайного екіпажу з семи осіб — чотирьох американців і трьох росіян — після кількох місяців переповнення.

Як американці застрягли на МКС

Як писав УНІАН, у червні компанія Boeing запустила на МКС свій новітній багаторазовий корабель Starliner із двома льотчиками-випробувачами Бутчем Вілмором і Суні Вільямсом. Місія планувалася як 8-денна, її завданням було просто остаточно підтвердити безпечність корабля і отримати сертифікацію від американського уряду.

Однак під час польоту сталося кілька збоїв в роботі корабельних систем. Хоча ракета успішно пристикувалася до МКС і доставила астронавтів цілими і неушкодженими, повертати їх на Землю тим же "Старлайнером" уже побоялися. Відтак ці двоє позапланово застрягли на МКС. Сам Starliner вже повернули на землю в автоматичному режимі. Найближча можливість повернути астронавтів буде аж у лютому – на кораблі компанії SpaceX, конкурента Boeing.

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