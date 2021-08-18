Найдешевший апарат з процесором Core i3, 8 ГБ ОЗУ та сховищем на 256 ГБ коштуватиме $749. Старт продажів в Україні очікується до кінця 2021 року.

Сьогодні китайська компанія realme провела презентацію, на якій презентувала свій перший ноутбук під назвою Book. Він отримав 14-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю 2К, а також металевий корпус товщиною 14,9 мм та вагою 1,38 кг.

В realme Book встановлені процесори Intel Core 11-го покоління (Core i3 або Core i5 – в залежності від комплектації) з системою охолодження Storm Cooling System з двома вентиляторами. згідно з заявою компанії, це гарантує бездоганну роботу девайса навіть в командних іграх.

Залежно від комплектації в ноутбуці від realme може бути від 8 ГБ до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4x, а також накопичувач місткістю до 512 ГБ PCIe SSD.

Працює Book на ОС Windows 10. Компанія обіцяє до 11 годин автономної роботи девайса. У комплекті йде зарядний пристрій потужністю 65 Вт. Гаджет обладнаний двома динаміками HARMAN.

З портів підключення в ноутбуці є Type-C (USB 3), Type-C (USB 4/Thundebold), Type-A (USB 3), а також 3.5 мм роз'єм для навушників.

Комплектація і ціна

Realme Book з процесором Core i3, 8 ГБ ОЗУ та 256 ГБ сховища обійдеться у $749;

Book з Core i3, 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 512 ГБ продаватимуть за $799;

Варіант гаджета з Core i5, 8 ГБ ОЗУ та 512 ГБ коштуватиме $969.

Ноутбук з Core i5, 16 ГБ та сховищем на 512 ГБ – $999.

В Україні старт продажів realme Book очікується до кінця 2021 року.

Автор: Сергій Коршунов