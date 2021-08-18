Щоб виграти новинку, потрібно виконати дві прості умови.

Цього тижня в Україні стартував продаж смартфона realme 8 Pro. УНІАН вже протестував новинку і поділився своїми враженнями в огляді. А тепер ми хочемо розіграти його серед наших читачів.

Щоб отримати realme 8 Pro, потрібно виконати дуже прості умови:

Підписатися на телеграм-канал проекту УНІАН Ігри;

Заповнити Google-форму.

Підсумки конкурсу ми підіб'ємо 27 серпня. Розіграш проводитиметься за допомогою генератора випадкових чисел на сайті random.org. Всі подробиці і результати ми опублікуємо в телеграм каналі УНІАН Ігри.

Нагадуємо, що в Google-формі ми просимо вказувати ваш телеграм-нік (псевдонім). Це потрібно для того, щоб ми могли швидко перевірити, чи виконали ви умови конкурсу, і зв'язатися саме з вами в разі перемоги. Телеграм-нік починається з символу @. Це не ваше ім'я, не адреса електронної пошти і не номер телефону.

Realme 8 Pro – характеристики

Realme 8 Pro отримав 108-мегапіксельну квадрокамеру, процесор Snapdragon 720G, 8 ГБ оперативної пам'яті і сховище на 128 ГБ. У новинки яскравий AMOLED-дисплей розміром 6,4 дюйма з роздільною здатністю 2400х1080 точок, прикритий захисним склом Corning Gorilla Glass 3. Частота оновлення екрану 60 Гц. Працює 8 Pro на базі ОС Android 11 з фірмовою оболонкою UI версії 2.0. Місткість акумулятора 4500 мА/год і швидка зарядка на 50 Вт.

Автор: Сергій Коршунов