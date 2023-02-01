Останній раз ця комета пролітала крізь Сонячну систему 50 тисяч років тому.

Зелена комета під назвою ZTF сьогодні наблизиться до Землі вперше з часів льодовикового періоду. Про це повідомляє Science Alert.

Як повідомляється, комета ZTF наблизиться до нашої планети на відстань 42 мільйони кілометрів 1 лютого, що становить приблизно третину відстані між Землею і Сонцем.

Зелена комета, яка востаннє проходила через внутрішню Сонячну систему близько 50 000 років тому, буде найяскравішою в цей час.

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Як і інші комети, ZTF має приголомшливий зелений відтінок, хоча спостерігачі можуть не помітити цього неозброєним оком. Секрет зеленого світіння комети полягає в молекулі, яка називається двоатомним вуглецем.

Довідка УНІАН. Комета - це, по суті, галактична снігова куля - тіло, що складається з льоду та пилу. Наближаючись до Сонця, тепло перетворює лід у газ, створюючи атмосферу навколо комети, яка називається комою.

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