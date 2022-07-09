Найкраще спостерігати за кометою вже зараз. Однак побачити її можна тільки в телескоп.

До Землі наближається комета 2017 K2, максимальне зближення з нашою планетою пройде 14 липня.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, вперше цю комету виявили в 2017 році. Найкращий час, щоб подивитися на неї, зараз, тому що супермісяць 13 липня занадто сильно освітить небо і це завадить добре розглянути комету.

За даними вчених, комета вже почала формувати пиловий ореол шириною 130 тисяч кілометрів навколо свого твердого ядра. Припускають, що ядро комети має діаметр від 30 до 160 кілометрів.

Орбіта 2017 K2 вказує на те, що вона прибула з Хмари Оорта, сферичної області діаметром майже у світловий рік, яка, як вважається, містить сотні мільярдів комет.

Очікується, що 2017 K2 пролетить на відстані близько 270 мільйонів кілометрів від Землі. На жаль, розглянути комету неозброєним оком буде неможливо, знадобиться телескоп.

Нагадаємо, дуже яскравий метеор серед білого дня 7 липня помітили в Новій Зеландії. Він залишив сліди на метеорологічних радарах, сейсмометрах і геостаціонарних супутниках. Падіння метеора тривало близько 10 секунд і супроводжувалося найсильнішим гуркотом.

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