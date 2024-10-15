Астрономи вважають, що їхні висновки підкреслюють необхідність пильності та кращих можливостей виявлення подібних загроз.

До 14 астероїдів, можливо, "кілометрового класу", можуть ховатися в давно лякаючому потоці космічного сміття, який дрейфує поблизу Землі.

Як пише Forbes, нещодавнє "полювання" за великими астероїдами в рої Таурид, що отримав назву "рою астероїдів Судного дня", виявило їх менше, ніж очікували астрономи.

"На щастя, ми виявили, що, найімовірніше, у рої може бути тільки від дев'яти до чотирнадцяти астероїдів, які відповідають цьому великому розміру", - сказав Куанчжи Йе, науковий співробітник кафедри астрономії Мерілендського університету, який керував проектом.

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Астрономи вважають, що їхні висновки наголошують на необхідності пильності та кращих можливостей виявлення подібних загроз.

Вони використовували телескоп Zwicky Transient Facility у Паломарській обсерваторії в Каліфорнії, щоб дослідити нічне небо щодо наявності масивних космічних каменів у рої Тауриди. Йе розповів:

"Ми скористалися рідкісною можливістю, коли цей рій астероїдів наблизився до Землі, що дало нам змогу ефективніше шукати об'єкти, які можуть загрожувати нашій планеті. Наші висновки показують, що ризик зіткнення з великим астероїдом із рою Тауриди набагато нижчий, ніж ми вважали, що є чудовою новиною для планетарної оборони".

Зазначається, що найбільше астрономи бояться, коли йдеться про планетарну оборону, рою Тауриди, величезного потоку матеріалу в Сонячній системі, через який Земля повільно рухається щороку. Передбачається, що він містить залишки астероїда або комети діаметром 100 км, які розпалися близько 20 000-30 000 років тому. Імовірно, деякі з цих залишків, можливо, є космічними каменями "кілометрового класу".

"Судячи з наших висновків, батьківський об'єкт, який спочатку створив рій, імовірно, був ближче до 10 кілометрів у діаметрі, а не був масивним 100-кілометровим об'єктом. Хоча нам все ще потрібно бути пильними щодо зіткнень з астероїдами, ми, ймовірно, можемо спати спокійніше, знаючи ці результати", - сказав Йе.

Новини про астероїди

Існує невеликий ризик того, що астероїд "Бог Хаосу" Апофіс може врізатися в Землю під час надблизького зближення з планетою у 2029 році. Про це свідчать результати нового дослідження. Імовірність такого катастрофічного зіткнення становить понад один на мільярд, проте дослідники не можуть виключити такий розвиток подій ще щонайменше три роки.

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