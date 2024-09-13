NASA вважає будь-який космічний об'єкт, який наближається до Землі на відстань 193 мільйони км, "навколоземним об'єктом" .

За даними NASA, у вівторок (17 вересня) повз Землю має пролетіти "потенційно небезпечний" астероїд розміром із хмарочос.

Астероїд, названий 2024 ON, має передбачуваний діаметр від 220 до 480 метрів і пролетить повз Землю зі швидкістю 31 933 км/год - або приблизно в 26 разів більше за швидкість звуку, попереджає NASA.

Під час найближчого зближення астероїд наблизиться до Землі на відстань близько 1 мільйона кілометрів, що приблизно в 2,6 раза більше за середню відстань між Землею і Місяцем. За космічними мірками це неймовірно вузький рубіж - але все ще досить далеко, щоб жодному землянинові не довелося турбуватися про космічну скелю, що пролітає повз нього, зазначає Live Science.

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NASA вважає будь-який космічний об'єкт, який наближається до Землі на відстань 193 мільйони км, "навколоземним об'єктом" і класифікує будь-який великий об'єкт у межах 7,5 мільйонів км від нашої планети як "потенційно небезпечний". NASA відстежує місце розташування та орбіти приблизно 28 000 астероїдів, відстежуючи їх за допомогою Системи оповіщення про зіткнення із Землею (ATLAS), масиву з чотирьох телескопів, які виконують сканування всього нічного неба кожні 24 години.

Якщо 2024 ON впаде на Землю, це не спричинить катастрофічної події, подібної до астероїда завширшки 12 км, який убив динозаврів і впав на Землю 66 мільйонів років тому. Але це не означає, що її наслідки не будуть далекосяжними. Наприклад, вибух метеорита завширшки 18 м у 2013 році над Челябінськом, Росія, спричинив вибух, що приблизно дорівнював приблизно 400-500 кілотоннам тротилу, або у 26-33 рази більший за енергію, викинуту бомбою Хіросіми, і поранив приблизно 1500 осіб.

Розуміння траєкторій астероїдів може бути складнішим завданням, ніж здається на перший погляд, через так званий ефект Ярковського. Названий на честь інженера 19 століття, який першим його запропонував, ефект означає, що протягом тривалих періодів часу космічне каміння поглинає та випускає достатньо світла, що несе імпульс, щоб тонко змінювати свої орбіти. Це означає, що кількісна оцінка ефекту Ярковського має вирішальне значення при прогнозуванні того, які астероїди становлять потенційну загрозу.

Космічні агентства в усьому світі вже працюють над можливими способами відхилення небезпечного астероїда, якщо він коли-небудь попрямує в наш бік. 26 вересня 2022 року космічний апарат Double Asteroid Redirection Test (DART) переспрямував безпечний астероїд Діморфос, збивши його з курсу і змінивши орбіту астероїда на 32 хвилини під час першого випробування планетарної системи оборони Землі. Відтоді NASA назвало місію успішною, перевершивши всі очікування.

Китай також заявив, що перебуває на ранніх стадіях планування місії з перенаправлення астероїда. Запустивши 23 ракети Long March 5 в астероїд Бенну, який пролетить за 7,4 мільйона км від орбіти Землі між 2175 і 2199 роками, вчені сподіваються ще більше відхилити космічний камінь від його поточної траєкторії.

Для тих, хто зацікавлений у тому, щоб стежити за курсом 2024 ON, коли він пролетить повз нашу планету, проєкт Virtual Telescope Project покаже пряму трансляцію його шляху, починаючи з 15 вересня о 19:30 UTC, коли об'єкт буде видно в Північній півкулі.

Новини про астероїди

Існує невеликий ризик того, що астероїд "Бог Хаосу" Апофіс може врізатися в Землю під час надблизького зближення з планетою у 2029 році. Про це свідчать результати нового дослідження. Імовірність такого катастрофічного зіткнення становить понад один на мільярд, проте дослідники не можуть виключити такий розвиток подій ще щонайменше три роки.

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