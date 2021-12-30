Росіяни провалили експериментальну доставку супутника на геостаціонарну орбіту, і тепер над Землею літає 20 тонний некерований об'єкт.

Макет військового супутника вагою близько 20 тонн, успішним запуском якого цього тижня вихвалялася Росія, може впасти на Землю через несправність, яка виникла.

Важка ракета-носій нового покоління "Ангара А-5" була запущена в понеділок з космодрому Плесецьк із гарабитно-масовим макетом космічного апарата замість корисного навантаження на борту, пишуть російські видання "Космолента", "Московский комсомолец" і N+1.

Росіяни планували провести імітацію доставки супутника на геостаціонарну орбіту висотою 36 тисяч кілометрів за допомогою розгінного блоку "Персей", виробленим російською ракетно-космічною корпорацією "Енергія". Суха маса блоку становить 3,5 тонни, маса з максимальною заправкою – 21,97 т. При запуску на "Ангарі" із Плесецька він може доставити на геостаціонарну орбіту 2,6 т корисного вантажу.

Читайте такожРосіяни затопили космічний корабель у Тихому океані

Зазначається, що це перший запуск ракети "Ангара" із блоком "Персей". Під час запуску три ступені ракети-носія "Ангара А-5" відпрацювали без зауважень й через 12 хвилин після старту вивели "Персей" з макетом на суборбітальну траекторію. Але потім почалися проблеми.

"Персей" мав виконати п'ять включень свого двигуна, щоб дістатися потрібної орбіти, але на початку другого увімкнення стався збій. Через це блок із "супутником" залишився на низькій навколоземній орбіті, де зможе літати ще кілька тижнів перш ніж упаде на Землю. Наразі важко спрогнозувати, де саме впаде 20-тонний блок з макетом, однак більша його частина має згоріти в щільних шарах атмосфери.

Керувати "Персеєм" із Землі не можливо, зазначають російські ЗМІ. А навіть якби була, акумулятори, розраховані лише на 10 годин роботи, не дозволили б цього.

У "Роскомосі" відмовилися коментувати ситуацію мотивуючи це тим, що запуск замовляло військове відомство. Міністерство оборони Росії також нічого не повідомляє щодо ситуації з "Персеєм" й не відповіло на запит журналістів. Там лише зазначили після запуску, що "Персей" штатно відділився від третьої ступені ракети-носія "Ангара-А5" і почав вивід макета на заплановану орбіту.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні цього року російський супутник-шпигун "Космос-2551" зійшов із орбіти і яскраво згорів в атмосфері Землі. Росіяни вивели цей супутник на орбіту Землі лише 9 вересня.

Це не перший подібний інцидент, який трапився з російськими супутниками цього року. Зокрема, навесні супутник РФ "Космос-2525" також зійшов з орбіти й згорів у атмосфері. Пізніше, за даними Командування повітряно-космічної оборони США NORAD, Росія втратила військовий супутник "Меридіан-2".

Вас також можуть зацікавити новини: