Росіяни вивели цей супутник на орбіту Землі лише 9 вересня.

Російський супутник-шпигун "Космос-2551" зійшов із орбіти і згорів в атмосфері Землі.

Блискучу вогняну кулю в небі помітили багато спостерігачів на Середньому Заході Америки. Американське метеоритне товариство (AMS) отримало понад 80 повідомлень про це явище, пише Space.com.

AMS опублікувало драматичні фото, зроблені деякими зі спостерігачів, у тому числі відео від спостерігача за небом Браяна Сталсонбурга, на якому видно, як метеор пролітає над містечком Форт-Гратіот, штат Мічиган.

За даними AMS, вогняна куля загорілася в небі в середу біля 00:43 ночі за східним часом (EDT).

"Це точний прогнозований час, коли "Космос-2551" пролетів над регіоном і в межах вікна невизначеності часу повернення, наданого Космічними силами. Таким чином, я доходжу висновку, що ідентифікатор з Космосом-2551 є достовірним", - заявив астроном Джонатан Макдауелл із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики.

Падіння "Космосу-2551", імовірно, нікому на Землі не загрожує. "Вважається, що супутник важить лише близько 500 кг, і очікується, що жодне сміття не досягне Землі", - сказав Макдауелл.

У понеділок, 18 жовтня, Макдауелл написав, що російський супутник не коригував свою орбіту жодного разу з часу запуску.

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Космос-2551 - це російський розвідувальний супутник, який був запущений 9 вересня с космодрому Плесецьк ракетою-носієм "Союз-2.1в". Невдовзі після цього він вийшов із ладу.

Зазначимо, це не перший подібний інцидент, який трапився з російськими супутниками цього року. Зокрема, навесні РФ супутник "Космос-2525", який також зійшов з орбіти й згорів у атмосфері. Пізніше, за даними Командування повітряно-космічної оборони США NORAD, Росія втратила військовий супутник "Меридіан-2".

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Автор: Олександр Топчій