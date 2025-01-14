Нова лазерна технологія дозволила вченим змусити шкіру муміфікованих людей яскраво світитися на тлі чорної фарби татуювання.

Археологи заявили, що високодеталізовані татуювання на перуанських муміях були зроблені з "особливим зусиллям" близько 1200 років тому, ймовірно, з використанням голок кактуса або загострених кісток тварин.

Як пише The Independen, дослідники використовували лазерне сканування для вивчення складних візерунків на людських рештках із доіспанської Південної Америки, виявивши докази тривалої історії татуювань у регіоні.

Зазначається, що чорнило, яке використовували в татуюваннях, кровоточило і вицвітало з часом, що ще більше посилювалося муміфікацією, через що ці візерунки було важко розрізнити.

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Вчені використовували передове лазерне сканування для вивчення 1200-літніх татуювань на муміфікованих людях з доколумбової культури Чанкай, яка розвивалася вздовж узбережжя Перу між 900 і 1533 роками нашої ери.

Чанкай, відомий своїми тканинами зі складними візерунками, "був невеликою державою, яка могла масово виробляти товари і встановлювати торговельні відносини з регіональними культурами, пізніше поглиненими імперією інків", йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі PNAS.

Нова лазерна технологія дозволила вченим змусити шкіру муміфікованих людей яскраво світитися на тлі чорної фарби татуювання. Це майже усунуло наслідки розтікання чорнила і розкрило раніше приховані деталі малюнків татуювань.

Вчені оглянули понад 100 муміфікованих людей і виявили останки з "винятковими татуюваннями", включно з малюнками геометричних фігур, як-от трикутники та ромби.

Вони підозрюють, що такі складні візерунки могли бути нанесені за допомогою тонко загостреного предмета, наприклад, голки кактуса або загостреної кістки тварини. Дослідники пишуть:

"Кожна крапка чорнила була нанесена вручну навмисно з великою майстерністю, створюючи безліч вишуканих геометричних і зооморфних візерунків".

Зазначається, що художні деталі і точність татуювань перевершують сучасну кераміку Чанкай, текстиль і наскельне мистецтво.

Вчені вважають, що деякі з татуювань були продуктом "особливих зусиль", що робить їх ключовими для кращого розуміння розвитку мистецтва в доколумбовій Південній Америці. Вони були виявлені не на всіх муміях, що передбачає, що вони були обмежені підгрупою населення.

Однак, за словами дослідників, для перевірки цієї теорії потрібен майбутній аналіз нових відкриттів мумій.

"Таким чином, дослідження показує більш високий рівень художньої складності в доколумбовому Перу, ніж передбачалося раніше, що розширює ступінь художнього розвитку, виявленого в Південній Америці в цей час", - заявили вони.

Вчені сподіваються, що нова техніка може призвести до поліпшення аналізу татуювань на муміях інших цивілізацій. За їхніми словами, потенційно вона може виявити схожі "віхи в розвитку людського мистецтва" шляхом вивчення інших стародавніх татуювань і пролити світло на еволюцію методів нанесення татуювань.

Новини археології

Археологи виявили в Люксембурзі скарб римських золотих монет віком 1700 років, який був поміщений біля фундаменту невеликого римського форту, схожого на вежу.

Команда розкопала 141 золоту монету, викарбувану між 364 і 408 роками н. е. в Хольцтумі, селі на півночі країни. На монетах зображено портрети восьми імператорів, але на трьох монетах зображено несподіваного правителя: Євгена, нелегітимного імператора Західної Римської імперії, який правив лише два роки (з 392 по 394 рік).

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