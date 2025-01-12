Археологи знайшли багатство в ідеальному стані і розповіли, чим ці монети виняткові.

В Англії археологи знайшли скарб із 321 срібної монети. Багатство було загорнуте в тканину і свинцевий мішечок. Монети, знайдені на будмайданчику атомної електростанції, перебувають в ідеальному стані.

Монети - деякі з яких були випущені сільськими монетними дворами і, отже, доволі рідкісні - датуються періодом між 1036 і 1044 роками. Цей період - початок правління англосаксонського короля Едуарда Сповідника. Це був бурхливий час англійської історії, протягом якого король вигнав і конфіскував майно кількох елітних роин, які впали в немилість, пише Livescience.

Археологи зазначили, що 321 монета була значною сумою для більшості людей того часу. За них можна було купити приблизно 16 корів, сказав Александер Блісс, фахівець із монет з Oxford Cotswold Archaeology, організації, яка розкопала скарб.

Відео дня

"Можливо, власник скарбу був стурбований новим режимом [або] політичною ситуацією і соціальною нестабільністю, вживши заходів, щоб приховати своє багатство", - припустив Блісс.

Він зазначив, що тепер в Англії відомо три скарби цього періоду (1042-1044), що підтверджує здогад істориків про те, що перші роки правління Едуарда не були спокійними.

Блісс деталізував, що скарби англосаксонських монет є відносно рідкісними, і новий скарб виділяється тим, що археологи знайшли його в справжньому вигляді - зі збереженим тканинним мішечком. У багатьох скарбів монет такого зовсім немає, тому, що вони були або порушені сільськогосподарською діяльністю, або тому, що деякі металошукачі не розпізнають значення таких мішечків, рвуть їх і залишають.

"У цьому випадку збереження мішечка було дуже важливим, оскільки він є частиною загального "об'єкта" як один з елементів стримування монет. Ми також хотіли зрозуміти, чи був свинець просто випадковим, чи його використовували спеціально", - прокоментував Блісс.

Археологи роздрукували мішечок у лабораторії та визначили, що свинцеву обгортку було виготовлено зі складеного аркуша, що свідчить про те, що власник скарбу був обережним під час закопування і використовував цей матеріал, оскільки знав, що він міцний.

Власник скарбу, найімовірніше, був людиною середнього статусу, а не елітою. Він міг мати місцевий вплив і тому побоювався наслідків зміни режиму, що спонукало його закопати багатство після коронації Едуарда Сповідника.

"Я тремтів, коли його розкопав. Інформація, яку ми витягуємо зі скарбу, приголомшує", - сказав Ендрю Пегг, археолог з Oxford Cotswold Archaeology.

Вас також можуть зацікавити новини: