Одного разу наше Сонце перетвориться на білого карлика.

Наше прекрасне Сонце не може світити вічно. Зрештою, елементи, що живлять його термоядерний синтез, закінчаться, і Сонце зазнає дикої трансформації в білого карлика.

Згідно з новим дослідженням, яке було опубліковано в Щомісячних повідомленнях Королівського астрономічного товариства, спочатку наше Сонце роздується до червоного гіганта. Його радіус у цей період може сягнути Марса. Потім Сонце скине зовнішній матеріал, а його ядро колапсує в зоряний залишок під назвою білий карлик.

Як повідомляється, ці процеси почнуться на Сонці приблизно через 5 мільярдів років і зачеплять деякі планети, зокрема - і нашу Землю.

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Група вчених під керівництвом фізика Аморрата Аунгверойвіта з Університету Наресуан у Таїланді проаналізувала поведінку трьох білих карликів. На основі цих даних вчені змогли припустити, що ж буде з нашою системою після загибелі Сонця.

На той час людство вже давно вимре, якщо не житиме десь іще в космосі, але нашій планеті не вдасться втекти неушкодженою. Згідно з аналізом, смертельні агонії Сонця викличуть "різанину" в Сонячній системі.

Меркурій і Венера зникнуть, як і все інше у внутрішньому колі Сонячної системи. В кінцевому підсумку вони будуть розірвані на частини і зжрані Сонцем.

Земля може вижити, а може й ні, залежно від того, як зміниться її орбіта. Навіть якщо їй вдасться вижити, Земля сильно відрізнятиметься від того пишного, придатного для життя світу, яким вона є сьогодні. Учені кажуть, що наша планета втратить атмосферу та океани.

Учені склали 3D-карту Всесвіту - подробиці

Учені створили найбільшу на поточний момент 3D-карту Всесвіту, яка містить понад 6 мільйонів галактик.

За допомогою цієї карти вчені змогли точно виміряти, наскільки швидко розширювався Всесвіт у різні періоди минулого. І результати підтверджують, що розширення Всесвіту прискорюється.

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