Складена мапа наочно продемонструвала, що загальноприйнята космологічна модель є помилковою та навіть наше розуміння базової фізики, ймовірно, є некоректним.

Вчені створили найбільшу на поточний момент 3D-мапу Всесвіту, яка містить понад 6 мільйонів галактик. Вона підтвердила гіпотезу про те, що розширення Всесвіту прискорюється, пише The Guardian.

Мапа заснована на даних, зібраних спектроскопічним інструментом темної енергії (Desi) в Арізоні, і містить у три рази більше галактик, ніж попередня така мапа. Причому відстані до багатьох із них виміряно вперше.

Дослідники кажуть, що за допомогою цієї мапи вони змогли з безпрецедентною точністю виміряти, наскільки швидко розширювався Всесвіт у різні періоди минулого. І результати підтверджують, що розширення Всесвіту прискорюється.

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Однак отримані дані також змушують замислитися над ймовірністю того, що темна енергія – таємнича сила відштовхування, яка керує процесом розширення Всесвіту – не була постійною протягом усього часу, як припускалося раніше.

Професор Карлос Френк з Даремського університету та співавтор дослідження сказав, що якби темна енергія справді була постійною в часі, майбутнє Всесвіту було б простим: він розширювався б далі й далі вічно. Але якщо нові дані, знайдені на мапі, отримають підтвердження, це поставить під сумнів стару концепцію.

"Тепер усе це зникло, і ми, по суті, повинні почати з нуля, а це означає перегляд нашого розуміння базової фізики, нашого розуміння самого Великого вибуху та нашого розуміння довгострокового прогнозу для Всесвіту", – сказав він.

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Як писав УНІАН, Вашингтон доручив NASA створити єдиний стандарт часу на Місяці та інших небесних тілах. США прагнуть встановити міжнародні норми в космосі на тлі зростаючих місячних перегонів між країнами та приватними компаніями.

Також ми розповідали, що зірки можуть поглинати планети, і це відбувається частіше, ніж ви думаєте. Нове дослідження показує, що навіть стабільні зірки середнього віку, такі як наше Сонце, поглинають цілі планети.

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