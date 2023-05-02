Подібна активність спостерігається у людей, які бачать сни або галюцинації.

Вчені з Мічиганського університету в США виявили сплеск активності в мозку двох людей під час їх смерті. Раніше подібний феномен, схожий на сплески мозкової активності, спостерігали у тварин, серце яких перестало битися.

Нове дослідження було опубліковано в PNAS. У ньому сказано, що в минулому році вчені вперше зафіксували у всіх подробицях мозкові хвилі вмираючих людей.

Як повідомляється, вчені засікли сплеск гамма-активності у двох з чотирьох пацієнтів, відключених від системи життєзабезпечення.

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Початковий сплеск гамма-хвиль знаходився в області мозку, яка вважалася "гарячою зоною" для так званих нейронних корелятів свідомості. Подібна закономірність активності спостерігалася у людей, які бачать сни, та у пацієнтів із судомами, які розповідають про зорові галюцинації та позатілесні переживання.

У двох з чотирьох пацієнтів записи виявили різкий сплеск гамма-хвиль в одній частині мозку, які потім розійшлися на довгі зв'язки між обома півкулями.

В Україні зафіксовано спалах небезпечної хвороби - що відомо

Як повідомляв УНІАН раніше, в Україні зафіксували зростання рівня захворюваності на туберкульоз і спалах поліомієліту - небезпечного захворювання, яке може призвести до невиліковного паралічу.

Лікарі відзначають, що в країні знижується рівень вакцинації. Батьки відмовляються прищеплювати дітей вже в пологовому будинку.

На сьогодні у місті Києві є близько 2,5 тисячі дітей віком до 5 років, які не отримали жодного щеплення проти поліомієліту.

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