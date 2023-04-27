У нашій державі спостерігається зростання рівня захворюваності на туберкульоз, зазначила лікар.

На сьогодні в Києві багато дітей не отримали щеплення від інфекційних хвороб.

Про це повідомив на брифінгу у четвер, 27 квітня, керівник ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Сергій Чумак. Він зауважив, що, зокрема, в Україні зафіксований спалах поліомієліту - небезпечного захворювання, що може призвести до невиліковного паралічу.

"На сьогодні в місті Києві є близько 2,5 тисячі дітей у віці до 5 років, які не отримали жодного щеплення проти поліомієліту", - зазначив він. Чумак нагадав, що кожна дитина в Україні до 16 років має отримати щеплення від 10 небезпечних інфекційних захворювань.

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Лікар-інфекціоніст, керівник відділу з інфекційного контролю Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні Наталія Кириця зазначила, що спостерігається ріст захворюваності на туберкульоз і зниження рівня вакцинації від цього захворювання. Вона додала, що, зокрема, в пологових будинках, де дитина отримує вакцину проти туберкульозу - БЦЖ.

"Матусі в пологових будинках відмовляються від цієї вакцинації, і це призводить до збільшення випадків туберкульозу. А туберкульоз у дітей може протікати в різних формах. Навіть можна не підозрювати про це захворювання, бо ця бактерія уражає навіть центральну нервову систему", - підкреслила Кириця.

Чумак додав, що в Україні протягом останнього року зафіксовані випадки кору, який є одним з найбільш заразних захворювань у світі, оскільки 9 із 10 неімунізованих осіб, що контактують із хворим, будуть заражені. "І таких нещеплених людей у віці до 17 років у місті Києві близько 10 тисяч", - підкреслив він. Він додав, що в першому кварталі у Києві не зареєстровано жодного випадку захворюваності на кір. У квітні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок кору у дорослої особи, яка не була щеплена. "Є ймовірність зростання захворюваності на кір", - спрогнозував Чумак.

Також він розповів, що в умовах війни підвищується ризик інфікування правцем або ж гепатитом В, зокрема, під час хірургічних втручань чи переливання крові.

Керівник ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" зазначив, що у першому кварталі поточного року в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року зафіксовано зниження захворювання на ГРВІ, в тому числі COVID-19, майже на 17%. Водночас випадки захворюваності на COVID-19 продовжують реєструватися.

"У Києві на сьогодні зареєстровано вже понад 300 лабораторно підтверджених випадків, з яких близько 10% захворілих були вакциновані, але ці люди отримали або одну дозу, або не отримали бустерні дози", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 6 березня у МОЗ поінформували, що в Україні зареєстровані два випадки кору. Обидві дитини - з однієї родини, одна з них раніше отримала першу дозу щеплення проти кору, друга не була вакцинована.

23 березня у МОЗ повідомили, що у зв'язку зі збільшенням кількості хворих з ускладненнями коронавірусної хвороби на підтримку вакцинальної кампанії ініційовано проведення серії заходів у 10 регіонах України протягом березня-квітня.

Зазначалося, що тоді 15,5 млн осіб в Україні були вакциновані двома дозами, лише 3,1 млн осіб - першою бустерною дозою, всього понад 260 тисяч осіб - двома бустерними дозами.

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